HDZ-ov gradonačelnik se nagodio: Godinama krao iz proračuna, dobio rad za opće dobro

Na Županijskom sudu u Osijeku u srijedu je izrečena presuda bivšem gradonačelniku Otoka, HDZ-ovcu Josipu Šariću, za zlouporabu položaja i ovlasti.

USKOK je protiv Šarića 22. listopada podigao optužnicu zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti jer je gradskim novcem plaćao privatne troškove sebi i drugima.

Šarić je na čelu Grada Otoka bio od siječnja 2015. do prosinca 2023., a u tom je razdoblju, prema navodima USKOK-a, više puta koristio službene bankovne kartice i sredstva reprezentacije za osobne potrebe.

Novcem iz gradskog proračuna plaćao je putovanja, smještaj, usluge i kupovine koje nisu bile povezane s poslovanjem grada. Dio tih troškova odnosio se i na članove njegove obitelji te druge osobe, a u nekim je slučajevima podređenim službenicima naložio da pokriju te troškove iz gradskih sredstava.

Ukupna šteta za gradski proračun, prema optužnici, iznosi najmanje 26.637 eura.

Optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Osijeku. Optužno vijeće u srijedu je donijelo presudu temeljem sporazuma između Josipa Šarića i USKOK-a.

Presudom je Šarić osuđen na 11 mjeseci zatvora, koji se zamjenjuje radom za opće dobro na slobodi, na način da se jedan dan zatvora zamjenjuje s dva sata rada. Također mu je izrečena sporedna novčana kazna u iznosu od 10.000 eura te je obvezan vratiti štetu Gradu Otoku u visini 26.500 eura, od čega je 7.000 eura već uplatio prije sjednice optužnog vijeća, potvrdio je njegov branitelj Fran Olujić.

Šarić je nakon izlaska sa suda kratko rekao da se nagodio da bi zaštitio obitelj.