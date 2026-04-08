Zbogom pečatima u putovnicama, počinje potpuna digitalna kontrola na granicama

Države članice Europske unije od 10. travnja započinju s potpunom primjenom sustava ulaska/izlaska (Entry/Exit System). Time završava postupno uvođenje takvog sustava i u potpunosti se prelazi na digitalnu kontrolu putovnica. Više se neće pečatirati putovnice državljana trećih zemalja.

Od 10.04. Schengenske granice postaju digitalne! Nema više pečata, sve se bilježi automatski. Nešto čekanja, ali puno više sigurnosti i bolja kontrola. pic.twitter.com/2XNZIaCZvN — Davor Božinović (@DavorBozinovic) April 8, 2026

U sustavu će se automatski bilježiti vrijeme i mjesto ulaska i izlaska, koliko se osoba može zadržati u određenoj državi i eventualne zabrane ulaska, javlja Ministarstvo unutarnjih poslova. Ideja je da se na taj način povećava sigurnost vanjskih granica Europske unije. Hrvatska je jedna od zemalja koja je pohvaljena kako EES sustav provodi pravodobno i učinkovito.

Sustav ulaska/izlaska (EES) informacijski je sustav Europske unije koji služi za modernizaciju granične kontrole za državljane izvan EU-a koji ulaze u šengenski prostor na kratki boravak. Uvođenje je počelo 12. listopada 2025., a od 10. travnja 2026. sustav se u potpunosti primjenjuje u svim državama članicama.