Premijer Andrej Plenković je nakon koalicijskog sastanka službeno objavio imena budućih novih članova Vlade. Nakon uvodnog govora na redu su bila pitanja novinara.

Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago upitao ga je hoće li načelnik Rovišća Slavko Prišćan koji je ugostio predsjednika Zorana Milanovića na neki način biti sankcioniran nakon najave HDZ-ovog bojkota predsjednika gdjegod on bio.

"Pa dobro, vi sada nastojite perpetuirati jednu riječ koju sam ja rekao na presici u Saboru, a bez da izgovorite drugi dio. Taj da mi nastavljamo suradnju, ali bez nekih susreta, znači pismenim putem. Sve što je bitno za državu će funkcionirati. Ja ću vas podsjetiti - nismo mi ti koji bojkotiraju suradnju", rekao je premijer.

"To što ga je zvao načelnik Rovišća - taj poziv, ako sam dobro shvatio, je otišao prije nego što je ovaj pohvalio HDZ u Zadru. Pa je rekao HDZ-u da je zalijepljen za Udbu 30 godina, da su banda, lopovi, da nikad nije bilo gore... Pa onda je dobro, okej, on se ulovio za slamčicu ne bi li pokazao eto zvali su me HDZ-ovci", komentirao je Plenković.

"Biste li ga vi zvali kući na večeru?"

Zatim ga je Bago upitao može li u budućnosti zamisliti da HDZ-ovi župani ili gradonačelnici na proslave dana županije ili grada pozovu predsjednika Republike Hrvatske?

"Ako se nađe koji takav, moguće. Ali u načelu, mislim da neće. Pa nije to nešto neobično. Biste li vi išli da netko vama kaže, evo, Mislav Bago je lopov, korumpiran, zalijepljen kao žvaka za Udbu? Biste li ga vi zvali kući na večeru?", naveo je Plenković.

"Ima li još kakav atribut za mene", upitao je Bago.

"Ali ovo ćete upamtit sad, nisam ja ništa mislio protiv vas, mi smo si dobri i dugo se znamo, samo vas stavljam u poziciju da razumijete. Dakle, to je normalna reakcija", odgovorio je premijer.

"Ako si mazohist, da", dodao je Bago.

"Znači ovaj iz Rovišća je mazohist? Taj vam je iz Nogometnog saveza, čudi me, oni mi ne djeluju kao mazohisti, ali dobro", uzvratio mu je premijer.

Zatim je premijer razgovarao o drugim temama. Jedna novinarka htjela se vratiti na temu rekonstrukcije Vlade, a premijer se još jednom našalio.

"Kako ćemo sad natrag? Već je Mislav otplovio među ove mazohiste", rekao je na kraju premijer.