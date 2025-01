Da stoje iza prosvjeda u Srbiji, službeni Beograd prozvao je hrvatsku tajnu službu, slala se i rakija, a sad neki od Vučićevih stranačkih kolega prostom upiru u Srbe Krajišnike kao suradnike hrvatskih špijuna. Spomenuo ih je, indirektno, i sam Vučić dok je gostovao na RTS-u, spominjući manastir Hilandar.



"Tamo ima mnogo ljudi, naših i divnih Krajišnika. Ti monasi su sklupljeni sa svih srpskih prostora, naših divnih Krajišnika koji su, kako bih rekao, najsnažniji i najhrabriji deo našeg naroda", izjavio je srpski predsjednik Aleksandar Vučić.



Da se novim prozivkama iz Srbije na račun hrvatske sigurnosne agencije ne bavi ni sama SOA-a tvrdi Andrej Plenković.

"Što vi hoćete da se lovimo za neistine i za udice i da to bude tema i da gubimo vrijeme na to, ja nemam vremena za to. Ovo su floskule za njihove unutarnje potrebe niti se hrvatska država bavi time niti se SOA ili bilo tko time bavi i to je moram priznat sve skupa smiješno", izjavio je hrvatski premijer Andrej Plenković.

"Pratimo situaciju ali ne vidim nikakav razlog za bilo kakvu reakciju", objasnio je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

I u redovima oporbe kritični prema Vučiću.



"On dakle u nemogućnosti da ih suzbije poseže za starim metodama, a to je da traži vanjskog nerijatelja, a to je da optužuje susjednu zemlju Hrvatsku za to što mu se interno događa", tvrdi čelnica stranke Možemo Sandra Benčić.

Da ne treba reagirati slaže se i sigurnosni stručnjak Gordan Akrap, ali treba pratiti.



"Imati jednu nestabilnu nedemokratsku Srbiju na svojim granicama koja izaziva krize. Izvoznica nestabilnosti i nesigurnosti. To da treba paziti i pratiti što se događa", izjavio je Gordan Akrap za Dnevnik Nove TV.



Novu retoriku Aleksandra Vučića opisuje kao - već viđeno.



"To je jedna u nizu optužbi, koje predsjednik Vučić i cijela bulumenta sljedbenika i sekte koja vodi Srbiju, koristi svaki put kad se suočavaju s unutarnjim problemima, a koji su nastali usljed njihovih aktivnosti na radikalizaciji i protudemokratskim aktivnostima", izjavio je Gordan Akrap.

Nastavak je ovo prozivki od ljetos kad su vlasti Srbije tvrdile da su uhitile hrvatskog špijuna.



"Imam li informacije o hrvatskom špijunu koji je bio uhićen prošle godine? Nemam. Vi stalno govorite o nekakvom špijunu, ne znam o čemu se radi", rekao je tada ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

U SNV-u sve s interesom prate.



"Svaka riječ koja može remetiti odnose između Hrvatske i Srbije za nas nije radost i ne veselimo im se, ali mi to više razumijemo kao stvar unutrašnjeg događaja u republici Srbiji", smatra predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.



A ti unutarnji događaji ionako krhke odnose dviju država dodatno pogoršavaju.



