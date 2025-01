Čelnik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik srpske nacionalne manjine Milorad Pupovac komentirao je u ponedjeljak najave Domovinskog pokreta o osnivanju Hrvatske pravoslavne crkve, rekavši kako "oni koji to obnavljaju moraju biti svjesni da to ne može biti prihvaćeno".

"Na to ne gledam sigurno dobro jer Hrvatska pravoslavna crkva ima strašnu tragediju iz vremena Drugog svjetskog rata i Pavelićevog ustaškog režima kada je prvi puta formirana i kada je služila za nečasne vjerske i političke ciljeve. Tako da oni koji to obnavljaju moraju biti svjesni da to ne može biti prihvaćeno", izjavio je Pupovac nakon božićnog prijema SNV-a upitan o ideji koalicijskog partnera HDZ-a, Domovinskog pokreta, o osnivanju Hrvatske pravoslavne crkve u idućih pet godina.

Unatoč tome što Samostalna demokratska srpska stranka više nije dio parlamentarne većine ni izvršne vlasti, upravo na zahtjev Domovinskog pokreta, premijer Andrej Plenković i nekolicina članova Vlade odazvala se i ove godine na prijem povodom srpskog Božića. Upitan kakva im je suradnja s Vladom u tim okolnostima, Pupovac je kazao da je onakva kakva je moguća.

"Nismo dio vladajuće većine, nemamo člana Vlade, ali surađujemo kroz operativne programe koje je Vlada donijela i u kojima smo mi sastavni dio. I takva suradnja je u ovom trenutku najbolja za nas i Vladu", istaknuo je.

Nije htio komentirati tvrdnje srbijanskih čelnika, prvenstveno predsjednika Aleksandra Vučića, o umiješanosti naše Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) u prosvjede u Republici Srbiji preko, kako smatra Vučić, hrvatskih studenata koji su u prosincu boravili u Beogradu.

"Mi previše ne komentiramo političke procese u Srbiji, ali pratimo s interesom. Svaka riječ koja može remetiti odnose između Hrvatske i Srbije za nas nije radost i ne veselimo se, ali mi to više razumijemo kao stvar unutrašnjeg događaja u Republici Srbiji", rekao je Pupovac.

Pročitajte i ovo Aktualne teme Plenković prozvao Milanovića: "Da je bio frajer pa da je bar rekao kao Orban..."

Pročitajte i ovo U Grčkoj Tragedija na otoku: Trudnica pala u provaliju duboku 50 metara