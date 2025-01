DHMZ je za nedjelju, ponedjeljak pa i utorak upalio crveni meteoalarm zbog orkanske bure koja će puhati na području gotovo cijelog Jadrana. Istra i otoci Kvarnera i Kvarnerića su posebno na udaru.

Udari bure u nedjelju mogu biti preko 130 kilometara na sat. Nedjeljno jutro će biti umjereno do pretežno oblačno, najoblačnije na jugu zbog blizine sredozemne ciklone, najviše sunca bit će na sjevernom Jadranu, dok u kopnenim krajevima može biti i magle. Bit će vrlo hladno, jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -8 do -3, a na Jadranu od 2 do 7 stupnjeva. S tim da će se uz buru i na moru činiti kao da je minus.

Umjereno i pretežno oblačno vrijeme u unutrašnjosti će se zadržati i poslijepodne. Zapuhat će vjetar sa sjevera. Najviša dnevna temperatura neće prijeći 3 stupnja.

Meteoalarm DHMZ-a za nedjelju 12. siječnja (Foto: DHMZ/Screenshot)

Slično i u Slavoniji i Baranji. Umjereno do pretežno oblačno uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura će biti između 1 i 4 stupnja.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sunčanije će biti prijepodne, potom malo više oblaka. U Lici je čak moguća i poneka pahulja. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, lokalno s olujnim udarima, a na sjevernom Jadranu jaka bura s olujnim i podno Velebita orkanskim udarima. Temperatura u gorju od -2 do 2, a na sjevernom Jadranu od 4 do 9 stupnjeva. No činit će se puno puno hladnije nego će to pokazivati termometri.

U Dalmaciji umjereno i pretežno oblačno. Više oblaka bit će južnije gdje je moguće i malo susnježice, kiše, a u Konavlima i snijega. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim, a ponegdje i orkanskim udarima. Dnevna temperatura očekuje se između 5 i 10 stupnjeva, no i ovdje će se uz olujnu buru činiti dosta hladnije.

