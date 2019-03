Premijer Andrej Planković "zabranio" je ministrici Gabrijeli Žalac da pije šampanjac.

Potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekta rekonstrukcije remetinečkog rotora svojim su prisustvom iznenada uveličali premijer Andrej Plenković i ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a, Gabrijela Žalac.

Nakon svečanog potpisivanja zagrebački gradonačelnik Milan Bandić uzvanike je ponudio šampanjcem, no prvi čovjek Vlade to je odbio.

"Ja ne bih šampanjca, mi smo bezalkoholni", uzvratio je Plenković na Bandićevu ponudu. Potom je konobarica ponudila ministricu Žalac, koja se također zahvalila, na što je premijer kroz smijeh dometnuo: "Ona ne smije nikad. Ni sada ni inače."

Ministrica puna afera

Ministrica Žalac je donedavno bila prva vijest u medijima i to zbog niza afera. Najprije je 9. ožujka automobilom udarila desetogodišnju djevojčicu. Potom je otkriveno da je automobil vozila bez vozačke dozvole, koja joj je istekla još u lipnju 2016. godine.

Ispostavilo se da to nije bilo prvi put da vozi automobil bez vozačke. Prema vlastitom priznanju svo to vrijeme vozila je, kako je rekla, uglavnom vikendima jer ju je preko tjedna vozio službeni vozač.

Ostavku je, tvrdi, ponudila premijeru, no on je nije prihvatio nazvavši to "propustom, svojevrsnim nemarom i prekršajem koji nije kazneno djelo".

U fokusu i zbog kume

Žalac je prvu izjavu medijima dala tek dva dana nakon nesreće tvrdeći da je bila u šoku, međutim, dan nakon nesreće bila je kuma na krštenju djeteta svoje prijateljice Marijane Obradović.

Uskoro se otkrilo da je i Obradović prouzročila prometnu nesreću i to 30. prosinca 2018. godine, kada je pod značajnim utjecajem alkohola (1,34 promila) udarila pješakinju na nogostupu i pobjegla s mjesta nesreće. Policija ju je prekršajno prijavila, no tek nakon što je slučaj objavljen u medijima DORH je stopirao prekršajni progon i trenutno utvrđuje je li ipak riječ o kaznenom djelu.

Stručnjaci smatraju da u tom slučaju nema dvojbe, nepomaganje unesrećenom i nanošenje teških tjelesnih ozljeda (u ovom slučaju potres mozga) jest kazneno djelo. Zbog čega je policija isprva krenula tek s prekršajnim progonom još se uvijek ne zna. HDZ je u međuvremenu Obradovićevu izbacio iz svojih redova.

Čiji je Mercedes

Ministrica Žalac posljednjih se dana našla u skandalu i zbog skupocjenog Mercedesa koji je od siječnja parkiran u njenom dvorištu. Isprva nije htjela odgovarati na upite o tom automobilu, da bi, nakon što je priča objavljena, ustvrdila da su Mercedes unajmili njeni roditelji od tvrtke poduzetnika Josipa Stojanovića (za kojeg je rekla da joj je prijatelj i da će to ostati do kraja njenog života) i da je samo igrom slučaja parkiran u njenom dvorištu. Susjedi, pak, tvrde da ga vozi isključivo ministričin suprug. Zbog tog je slučaja protiv nje otvorilo postupak i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

Ministrica je u Dnevniku Nove TV ustvrdila da joj se podmeće i da to čini netko iz HDZ-a, no do danas nije otkrila na koga misli, dok su se HDZ-ovci narugali njenim tvrdnjama.

Iz fokusa javnosti ministrica Žalac je nestala tek nakon spektakularnog uhićenja 12 nekad čelnih ljudi brodogradilišta Uljanik i 3. maj.