Plenković stao u obranu ministrice: "Imam suprugu i imam Ninu..."

Premijer Andrej Plenković rekao je u utorak kako bi svakome poželio ministricu kulture kakva je Nina Obuljen Koržinek i time ponovno odbacio teze o njezinoj povezanosti s aferom Geodetski fakultet o kojima pišu mediji.

Tjednik Nacional objavio je da im je visoki dužnosnik administracije premijera otkrio kako Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu i dalje aktivno radi na tome da dokaže kaznenu odgovornost ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek zbog uloge koju je imala u aferi Geodetski fakultet.

"Nisam čitao i uopće me ne zanima što oni pišu, niti to pabirčenje nekih nenavedenih izvora. Ne zanimaju me ni ovi koji su objavili, ni ovi anonimni izvori. Ja bih svakome poželio da ima ministricu kulture kao što je Nina Obuljen Koržinek", rekao je Plenković novinarima nakon obilježavanja 25. godišnjice smrti dr. Franje Tuđmana.

"Što hoćete vam kažem, da sam zaljubljen u Ninu? Imam suprugu koju volim i Ninu u koju sam afektivno zaljubljen kao ministricu", rekao je odgovarajući na opetovano pitanje vjeruje li on ministrici u potpunosti.

Glavni državni odvjetnik odlučuje o nadležnosti

Upitan može li doći do situacije da glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odlučuje o nadležnosti u slučaju Geodezija kao što je to bilo u slučaju bivšeg ministra Beroša, premijer je poručio kako će uvijek odlučivati onaj koji je po zakonu iz 2017. nadležan, a to je glavni državni odvjetnik.

"Tada se nije znalo tko će biti glavni državni odvjetnik. Ta tema može biti samo tema onome tko ništa ne zna o EPPO-u, o uredbi o EPPO-u, o tome kako se odlučuje o eventualnom sukobu nadležnosti između ureda EPPO-a i nacionalnog tijela kaznenog progona", ustvrdio je.

To je "čista politička orkestracija poluinformiranih, neinformiranih ili namjerno zlonamjernih aktera na političkoj i pravnoj sceni", dodao je, uz poruku kako je stvar jasna.

Snimanja 3D nisu nadležnost EPPO-a

"Imamo kazneno djelo za koje su osumnjičeni neki ljudi na Geodetskom fakultetu gdje su nedvojbeno korištena sredstva iz Kohezijskog fonda i to je, bez ikakve dileme, uz moju bezrezervnu podršku, nadležnost EPPO-a. Snimanja 3D koja su se odvila i koja su plaćena sredstvima iz državnog proračuna nisu njihova nadležnost i točka", istaknuo je premijer.

Na najavu SDP-ovog Peđe Grbina da će se iduće godine izabrati ili samo dva nova ustavna suca ili nijednog, umjesto njih tri, kako bi "spriječili da ekipa predvođena 'Šeksparovićem' ponovno napravi cirkus", Plenković je rekao kako se vidi politička volja za "opstrukcijom i destrukcijom hrvatskih institucija".

"Oni svjesno i namjerno, danas, unaprijed godinu ili godinu i pol dana, govore da neće izabrati nekoga tko bi bio što, jezičac na vagi? To je zastrašujuće. Imamo posla zaista s nedoraslom i nedostojnom strankom da upravljanja Hrvatskom", poručio je Plenković.

Govoreći o predsjedničkim izborima, poručio je kako za 20-ak dana Dragan Primorac treba postati predsjednik Hrvatske, a aktualni predsjednik Republike Zoran Milanović prošlost.

"To bi bilo blagotvorno za hrvatsko društvo. Sve ove metastaze tog karcinoma koji je Milanović - u pet godina bilanca nula, postignuća nula, destrukcija, primitivizam, divljaštvo, agresija, politička nekultura do maksimuma, ne znam koja država sebi to želi priuštiti", ocijenio je Plenković.

Pročitajte i ovo NEZAMISLIVO Vojni analitičari o trećem svjetskom ratu: "Izbit će ili na Baltiku ili Balkanu ili Indopacifiku"

Pročitajte i ovo 112.000 eura FOTO Pogledajte dvosoban stan od 30 m2 koji se prodaje u Zagrebu

Pročitajte i ovo Predizborno prepucavanje Primorac brže-bolje odgovorio Milanoviću: Pogledajte što mu je poručio