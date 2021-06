Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon sjednice Vlade.

Apelirao je na građane da se cijepe protiv koronavirusa. Na pitanje planira li se omogućiti i turistima da se cijepe u Hrvatskoj, Plenković je rekao da je cjepivo ponajprije osigurano za hrvatske državljane.

''Ideja je da ljudi budu mobilni i sigurni. Mobilni su tako da imaju potvrdu o preboljenju ili da su cijepljeni, ili pak da imaju negativan test. Ako postoji mogućnost i potreba da netko primi drugu dozu, mi ćemo napraviti što možemo, a na struci je da se vidi hoće li to biti besplatno'', odgovorio je.

Izbjegavao kamere

Posljednjih je dana premijer izbjegavao kamere, a kratku je izjavu nakon višednevne šutnje dao u četvrtak u Turskoj gdje je komentirao sastanak s turskim predsjednikom Erdoganom. ''Niti jedan premijer nije bio ovoliko dostupan. Ne moram svaki dan govoriti. Nije došlo do promjene medijske taktike, jednostavno smo uzeli pauzu. Može vam i netko drugi puniti program'', rekao je.

Osvrnuo se i na činjenicu da je Silvano Hrelja (HSU) dao 77. glas u Saboru za izglasavanje rebalansa Državnog proračuna. ''To što se on predomislio nije specifičnost Hrvatske, to se događa i u drugim zemljama'', rekao je Plenković.

''Dogovorili smo protokol razumijevanja i suradnje koji će trajati do kraja mandata. Ključno područje je poboljšane života hrvatskih umirovljenika. Zaključili smo da se njegove ideje slažu i Nacionalnim planom i mogu reći da će gospodin Hrelja i u budućnosti podržavati rad Vlade'', dodao je.

Plenković je odbacio navode da su saborski zastupnici žetončići. ''Sramotno je tako nazivati saborske zastupnike'', poručio je.

Na pitanje o odnosu s Radimirom Čačićom, premijer je kazao da su se vidjeli prije dva tjedna, a nakon toga više nisu razgovarali. ''Tada sam podsjetio na okvir našeg političkog dogovora, i početkom srpnja smo rekli da je nacionalna suradnja jedan nivo suradnje, ali s aspekta mene lokalni izbori nemaju veze s tim. Ni dan danas ne vežem odluke koje će naše kolege u Varaždinu dogavarati, to je na njima. I tu očekuje reprocitet'', pojasnio je.

Odgovorio je predsjedniku Zoranu Milanovću koji mu je prije nekoliko dana poručio da na njega pošalje lavove, a ne pudlice.

''To je recimo ta situacija u kojoj skrećemo fokus od bitnog. Meni je kao predsjedniku Vlade jako bitno da smo sačuvali radna mjesta, da smo usvojili rebalans, da ćemo rješavati probleme u zdravstvu, da ćemo unaprjeđivati prava umirovljenika, da smo donijeli kao Vlada odluku o kupnji višenamjenskih aviona, da ulažemo ogromne napore da Hrvatska iduće godine uđe u schengenski prostor.

Radimo ogromne političko-logističko-diplomatske napore da Hrvatska uđe u euro područje. Radimo ogromne napore da ove godine, nadam se, SAD ukine vize za naše sugrađane. Radimo na tome da se tijekom kolovoza spoji cijeli Pelješki most.

U načelu, ja sam, kao i cijela hrvatska Vlada, odlučio raditi ono za što su nas građani i birali. Dakle, baviti se onime što je važno. Ove trivije, uvrede... Ionako građani vide tko je tko'', poručio je premijer.

Komentirao Penavin prijedlog

Na pitanje o prijedlogu vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave da hrvatska i srpska djeca idu zajedno u školu, Plenković je odgovorio da će se on do kraja svog političkog života zalagati za jednakost.

''Hrvatska ima nacionalne manjine i štiti ih. To su naši sugrađani, prijatelji i susjedi. To je osnovna postavka na temelju koje gledamo na uključenost nacionalnih manjina u sve sfere našeg života.

Manjine imaju osam predstavnika u Saboru i moje uvjerenje je da one daju doprinos funkcioniranju. Mi smo s njima odabrali biti u većini i to se neće promijeniti. To nije samo moj stav, već vrha HDZ-a i nećemo uzimati u obzir one koji bi htjeli promijeniti naš stav o nacionalnim manjinama.

Postoje A, B i C model i važno je da se nacionalne manjine mogu obrazovati i na svom jeziku'', rekao je Plenković.