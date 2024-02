Prekršajno prijavljen 29-godišnjak koji je u Zadru tekućinom zalio SDP-ovca Radetu

Zbog osnovane sumnje da se na javnom mjestu ponašao na naročito drzak i nepristojan način, zadarska je policija u utorak prekršajno prijavila 29-godišnjaka koji je u petak u Zadru smrdljivom tekućinom zalio 36-godišnjeg Daniela Radetu, člana zadarskog SDP-a.

Policijska uprava zadarska u priopćenju navodi da je muškarac danas doveden na zadarski Općinski sud nakon provedenog kriminalističkog istraživanja. Utvrđeno je kako postoji osnovana sumnja da je 29-godišnji hrvatski državljanin na Trgu Petra Zoranića u Zadru počinio prekršaj opisan u članku 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Prema to članku, tko se na javnom mjestu ponaša na naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane ili narušavajući njihov mir, može biti prekršajno kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 700 do 4.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

Prijavljeni 29-godišnjak u petak popodne na Trgu Petra Zoranića, uoči SDP-ovog skupa "Borba za dostojanstvo", zalio je Radetu i udaljio se s mjesta događaja. Tekućina se izlila i na nekoliko članova SDP-a, uključujući predsjednika Peđu Grbina.