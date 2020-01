Pjevala je iz svega glasa, plesala, plakala, kisnula, smijala se. Ipak, druženje s ljudima s Uskokovim optužnicama, nedosljednosti i nerealna obećanja zatrla su spontanost. Najlakše bi reći da je izgubila jer je Milanović pobijedio, no stvar je složenija.

Pjevala je gdje god je došla iz duše i srca. Uspješno ili ne, stvar je ukusa. Bila je neposredna, srdačna, tvrdila kako je uvijek za pokazivanje emocija do neke razine. Ali to je ponekad bilo i previše neposredno.

Mnogi su je prozivali, među njima i bivša premijerka Jadranka Kosor koja joj je poručila da mora shvatiti kako je u mnogim od tih prilika izgledala groteskno.

Ribarila je, radila fizičke poslove, vježbala. ulazila i u prave, ne samo političke ringove. Sociolog Dragan Bagić kaže da, iako se pokušala pokazati kao osoba koja je bliska običnim ljudima. je to radila na estradni način.

„Pa znamo onu knjigu sto godina samoće, ovo je pet godina sramote", opisao je njezin mandat Ivo Josipović. Na užas javnosti, prijateljevala je s Uskokovim optuženicima i bjeguncima od hrvatskog pravosuđa.

„Ona je nažalost time počela na inauguraciji, tamo je bio Horvatinčić i svakakvi ljudi, oni s dna novinarstva, tako da je ona s tom praskom počela tada i samo je to nastavila“, objašnjava kolumnistica Sanja Modrić. Bagić pak tvrdi da je najistaknutiji gaf koji si je Grabar Kitarović priuštila bila izjava o nošenju kolača zatvorenicima u Remetincu.

Taktičke odluke slične šali

Njezin petogodišnji mandat krenuo je Karamarkovim uzvikom „imamo predsjednicu“, nakon kojega su uslijedila obećanja, koja su, kako smo i sami osjetili na vlastitoj koži, bila bez pokrića.

Najavljivala je selidbu ureda Predsjednice koja je propala. Proputovala je svijet, ali i državu uzduž i poprijeko. Bila je s ljudima, često ohrabrivala, pa nerijetko opet šokirala. Obećanje da ćemo biti Švicarska besmisleno je ponavljala, na sebi svojstven način, i pet godina kasnije pri kraju kampanje, kada je rekla da ima dogovore za Hrvate koji će raditi za osam tisuća eura.

Komunikolog Petar Tanta uvjeren je kako su ljudi mislili da je riječ o šali pa da zato nisu ni mogli donijeti neko racionalno objašnjenje. No, predsjednica je to ponovila. „I onda je počela zezancija, iskorištavanje toga više za potrebe nekih komičnih statusa, videa, slika“, objašnjava.

Svi ti elementi povezali su se u jednu gubitničku formulu, a iz te nepovoljne situacije bilo je teško izvući se, smatra Bagić.

"Nemojte molim vas" i obostrano poštovanje

Kao i njezin suparnik, ni predsjednica nije dopustila zvižduke suparniku. Pokazala je kažu stručnjaci stav. Nešto što joj je svih ovih godina, nedostajalo, a kasnije i presudilo. Svi naši sugovornici su složni, predsjednica nije imala stav i nije bila autentična.

„Mislim da je to nezadovoljstvo tinjalo i prije, a debate su samo potvrdile dodatno da se ne želi zamjerati određenim skupinama i da je bolje onda ne imati stav nego ga jasno izraziti“, uvjerava komunikacijski stručnjak Petar Tanta.

Uđemo li malo dublje u analizu, vidjet ćemo da je za izborni neuspjeh, odnosno uspjeh - ovisno kojeg kandidata gledamo, odgovorno nekoliko parametara. To su redom odvajanje dijela desnice oko Miroslava Škore i njegovo ne odabiranje ni jednog kandidata u drugom krugu, loša briga o imidžu i loše obnašanje dužnosti. A ta dužnost je bila biti državnik s jasnim stavovima koji nisu ni zakonski, ni ideološki upitni.

Problem ideologije

Predsjednica je često koketirala s desnicom po potrebi. Tako se nakon prvotne tvrdnje da je ZDS povijesni pozdrav, na kraju ispričavala. Kolegica Modrić tvrdi kako su upravo takvi gafovi plod njezine želje da se svima svidi.

„I Trumpu i liberalnim vladama, i Putinu, i Erdoganu, i antifašistima, i ustašama u Argentini, to se ne može skupiti sve na hrpu“, kaže Modrić.

Malo desno, malo lijevo. A to lijevo, njezini joj birači iz 2015. nisu oprostili. “Vi možete vidjeti da jako puno tog desnog biračkog tijela koje je bilo na njezinoj strani, tu moramo spomenuti i šatoraše i ostale desne ikone koje su zadnjih pet godina nestali sa scene su bile na njezinoj strani, u njezinom stožeru, na inauguraciji“, dodaje Tanta.

A ono čega nije nedostajalo, bili su gafovi i po mnogima neprimjereno ponašanje za jednu predsjednicu. Zbog kojih su mnogi ili promijenili ili pak potvrdili mišljenje o predsjednici.

Svi gafovi

Jedan od prvih većih gafova unatoč izborima bio je govor na obljetnici Oluje u Kninu. „Je li bila opuštena, je li bila pod utjecajem nečega, jako je teško reći. ali vidjeli smo jednu potpuno drugačiju Kolindu u trenutku kada to ne bi trebali vidjeti“, oštar je Tanta.

Ono što je netko možda vidio kao spas, ispala je omča oko vrata. Suradnja s onima kojima se već neko vrijeme bavi hrvatsko pravosuđe i državno odvjetništvo. Tu se najviše ističu Zdravko Mamić i Milan Bandić, obojica njezini donatori, ali i ljudi sa optužnicama i presudama.

Bandiću još uvijek nije imala priliku nositi kolače, ali mu je poklonila rođendansku tortu. I kao bonus poklonila ono što sama toliko voli. „Pjevanje u stilu Merlinke, a to si nikako nije smjela dozvoliti. Bez obzira što ona mislila, to nije smjela raditi, jer je on višestruki optuženik Uskoka, i njemu nije mjesto uz predsjednicu“, razjasnila je Modrić.

A uz Bandića tu je i njezino prijateljevanje s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa, Zdravka Mamića, od kojeg se nije distancirala ni kad je pobjegao u BiH. „Da je jasno rekla, Zdravko vrati se, poštuj zakone RH, nego smo doživjeli svojevrsni silentio stampa“, tvrdi Tanta.

Osobna prepucavanja u debatama

Tijekom kampanje i debata koje su se zajedno u prvom i drugom krugu održale u četiri nastavka, prepucavanje na osobnoj razini između Milanovića i Kitarović, optuživanje, ali i isticanje afera koje su klasificirane kao državna tajna, nije se biralo.

Tanta tako tvrdi da je sučeljavanje na Novoj TV bilo kulminacija sukoba, gdje se nitko nije trudio prikazati sebe u pozitivnom svjetlu, već su se trudili ocrniti suparnika.

Udaralo se kako je tko stigao. U svemu tome, predsjednica je nastojala održati zacementirani smiješak. Vadili su se aduti iz rukava, otkaz šefu SOA-e, remont migova, krediti, dosadašnje karijere, poznanstva. S jedne strane dobro poznat i mnogima ne previše simpatičan karakter, a s druge predsjedničini stavovi koji vrludaju. Ali i program koji je predsjednica pisala kao novi petoljetni plan.

„Ići na program u tom smislu je zapravo automatski dovođenje samog sebe u situaciju da dajete neispunjeno obećanje i to je jedno od klopki u koje se upecala Grabar Kitarović prije pet godina“, kaže Bagić.

Neispunjena obećanja

Neispunjena obećanja, koje usput budi rečeno ionako nisu bila u domeni rada predsjednika republike, dovela su do pada. Već na izbornu večer, u samom HDZ-u tražili su se krivci, no ne zaboravimo da su neki kandidati ljevice odradili lavovski posao koji joj nije išao u korist.

„Dario Juričan sagradio je odličnu priču na temelju Milana Bandića“, tvrdi Modrić. A rezultat ovih izbora nije samo njezin poraz, već nastavak krize na desnici, bitka za HDZ i poljuljana stolica zagrebačkog gradonačelnika.

Njezin završni govor mnogi su ocijenili najboljim, bez papira, onako iz glave. Doimalo se kao da joj je nakon svega, drago što je sve gotovo. „Čula sam te priče u medijima, da je njoj sad laknulo, ali ja mislim sa je ona jako nezadovoljna što je izgubila izbore i da joj nije nimalo lako“, uvjerena je Modrić.

Kad podvučemo crtu, imali smo predsjednicu s impresivnim životopisom, ali i mandatom obilježenim srdačnim pristupom i teškim gafovima. Od onih prizemnih, poput onog s jogurtom, do većih svjetonazorskih i političkih. Kritike i neugodna pitanja, nije uvijek dočekivala spremno.

Do predaje dužnosti ostalo je tek nekoliko tjedana. A nakon toga sebe, kaže, vidi u Hrvatskoj. Nastavlja rad na doktoratu, iako je moguća i već prokušana diplomatska karijera. Mandatom, koji se s pravom može nazvati osebujnim, i ostavštinom Kolinde Grabar Kitarović, analitičari će se zasigurno baviti još dulje vrijeme.

