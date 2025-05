Tko su pobjednici, a tko gubitnici izbora? "Svi bi se htjeli šminkati po televiziji, no jedna lekcija nije naučena, a panika u HDZ-u..."

Dio preslagivanja na lokalnoj političkoj sceni mogao bi imati značajne posljedice i u široj političkoj slici. Nakon prvog kruga, čak i ondje gdje za dva tjedna slijedi drugi, neke su pozicije i odnosi ipak postali jasniji, a uz tek poneko iznenađenje pokazalo se da politički akteri iz oporbe još uvijek nisu izvukli određene pouke. I dok HDZ može odahnuti pred nekima je ne baš lagan proces preživljavanja.

HDZ pred trijumfom

"HDZ je pobjednik, i to uvjerljivi, a ako dobiju Split – za što imaju šansu, može se govoriti o trijumfu, tim više jer je praksa da između dva parlamentarna termina na lokalnim izborima vladajuća stranka ne dobiva. Možemo! je pobjednik, ali punktualni – na dvije točke: u Zagrebu i u Pazinu, a posebno je u slučaju Zagreba važna pobjeda u Gradskoj skupštini jer se za Tomaševića očekivalo", kazao je za DNEVNIK.hr politički analitičar Žarko Puhovski.

"Gubitnici su SDP, IDS i Most s tim da su IDS i Most na rubu da izgube smisao kao nacionalne stranke. Domovinski pokret ovisi o Vukovaru, a ako se tamo izvuku to bi i dodatno jačalo pobjedu HDZ-a, a DP bi još koliko-toliko činilo relevantnim strankom. Ako izgube, bit će samo gomilica žetončića i ništa više", upozorio je.



U drugom krugu, dodaje, neće biti neke velike razlike: "Napeto će biti prije svega u Splitu i djelomično u Vukovaru. Ima i nekoliko županija, SDP ima šanse u Istri sa Sanjom Radolović, no iako je uvjerenje da su županije nebitne, i to se broji."

Izbori u Zagrebu Foto: Ranko Suvar/Cropix

"Svi bi se htjeli šminkati po televiziji"

Na nacionalnoj razini ostaje jedna pouka svima osim HDZ-u, a to je da se moraju izvući iz nedostataka stranačke organizacije, istaknuo je Puhovski.

"Prije nekoliko godina imali smo tri nacionalne stranke – HDZ, SDP i HSS, a sada imamo samo jednu nacionalnu (i nacionalističku, ali to je drugo pitanje) stranku. Vlada prijezir naspram stranačkih organizacija – svi bi se htjeli šminkati po televiziji, a sada imaju nekoliko godina do idućih izbora u kojima bi mogli raditi na tome da se prošire, u slučaju Možemo! da promijene svoj statut da bi makar tehnički otvorili put prema nacionalnoj razini. U SDP-u bi se trebali okrenuti umjesto sabotiranju stranačkih organizacija pravom organiziranju. Vrijeme je to i za druge stranke, od Marije Selak Raspudić nadalje, da promisle kako iskoristiti to vrijeme da ne nestanu i da vide i oni koliko je potrebno da se stranka nacionalno organizira", naglasio je Puhovski.

Andrej Plenković u stožeru HDZ-a Foto: Goran Mehkek/Cropix

"Panika u HDZ-u može splasnuti"

"HDZ je definitivno pobjednik, barem što se tiče županija, napravio je veliki rezultat, ogroman posao, a slično je i u slučaju gradova gdje je napredovao u odnosu na postojeće stanje, a kad je riječ o općinama - premda je tu većinom riječ o održavanju statusa quo, HDZ je tu ionako imao više od drugih stranaka", kazao je politički analitičar Ivan Rimac.

"Ona panika koja je zavladala u HDZ-u nakon gubitka predsjedničkih izbora sada može splasnuti i Plenković se može vratiti retorici koju je imao u Saboru prije izbora – vrijeđanju parlamentarnih zastupnika iz oporbe i na neki način omalovažavanju bilo koje druge stranke. To je već i počelo u izbornoj noći. Sada je postala uvriježena retorika da se daje poruka jedinicama lokalne samouprave koju nisu izabrale nekog iz vladajuće stranke da će imati manje šanse za dobivanje sredstava iz centralnog budžeta. Plenković se ponaša kao da nije premijer cijele države", kazao je Rimac.

Siniša Hajdaš Dončić Foto: Dnevnik Nove TV

Egzemplarni primjer

Rijeka je, dodaje, specifična: "Možemo reći da je sada lako biti general poslije bitke, ali kad se unutar neke stranke pojave frakcije i kad se s njima izađe na izbore može se dogoditi da podrška ode nekom trećem i to se i dogodilo, a ondje je bilo troje lijevih kandidata i Rinčić se u velikoj mjeri može tamo smjestiti. Svađa unutar SDP-a i odvajanje Filipovića kao neovisnog kandidata dovelo je do toga da on i Krpan blokiraju jedno drugo u kampanju jer su do jučer bili suradnici u SDP-u i sve što jedno kaže protiv drugoga zapravo govori protiv sebe i to je glasačko tijelo odvelo trećem. Riječ je o egzemplarnom primjeru kako stranka svojim frakcijama može uništiti rezultat."

Ima, kaže Rimac, još nekoliko nevelikih iznenađenja – brzi pad i gubljenje izbora Grmoje u Metkoviću i ostanak Zoričića na čelu Pule kontra IDS-ova kandidata, a što se tiče Istre – IDS više nije tako monolitna snaga kao prije, no jedino je borba za Županiju neizvjesna. U ostatku ondje, kao i u nekim sredinama u Međimurju, zagrebačkom prstenu, Gospiću, Sinju... izbori kao da se i nisu dogodili.

Promjena jest u odnosima i očekivanjima, kazao je Rimac i dodao da oporba nije napravila pomake, a HDZ-u je otvorila vrata da postigne što bolji rezultat, i to sve jer nisu nastupali zajedno: "I to je lekcija koja se ponavlja već drugi put, usprkos manjkavostima HDZ-a, pa čak i negativnoj kampanji koja je ovaj put išla posredno – kroz DORH. DOMiNO nije pokazao značajne uspjehe, bez lokalne značajne stranačke baze gdje bi mogli biti na vlasti njihovo je da prežive do idućih parlamentarnih izbora."