O novom paketu s ciljem jačanja borbe protiv nasilja nad ženama: "Doista sam pozitivno šokirana. Ono što smo danas čule, zaista nismo očekivale"

Rano ujutro srdačan doček i pozdrav premijera s aktivisticama za ženska prava. Još više ih je oduševio razlog poziva na ovaj sastanak u Vladi. "Doista sam šokirana pozitivna. Ono što smo danas čule, zaista nismo očekivale. Očekivale smo znatno manji paket, bilo je nekih naznaka da će se uvažiti ponešto što tražimo, ali ovako opsežno… To stvarno nismo očekivale", opisala je Neva Tolle iz Autonomne ženske kuće.

"Nadamo se da će ove spore institucije, s obzirom na to da sada stvarno postoji volja, se pokrenuti", rekla je Jelena Veljača iz Inicijative Spasi me.

Kazneno djelo femicida, ukidanje zastare pedofilima, veće kazne silovateljima. Mijenjat će se četiri zakona, a izmjene omogućavaju veća prava žrtava. Žrtve će biti obaviještene o izlasku nasilnika na slobodu, podatci o žrtvi postaju anonimni, a sud mora uzeti u obzir i same tvrdnje o postojanju nasilja. Povećavaju se i kazne. Za ubojstvo žene najmanje 10 godina zatvora, silovanje od 3 do 8 godina. Za kvalificirani oblik kazna se povećava na od 5 do 12 godina, kao i za teško kazneno djelo protiv spolne slobode. Uvodi se i mjera zabrane približavanja. Najmanje 50 metara. Ipak, taj dio i dalje izaziva prijepore.

"Mi smo znali u sudskim odlukama imati i 2,4 metra. Ali u 50 metara razmaka još uvijek se može dogoditi puno toga što se upravo želi spriječiti", objašnjava Una Zečević Šeparović iz Inicijative Spasi me. "To mora biti minimum 100 metara, jer na 50 metara razdaljine jedva da stignete izvaditi mobitel iz torbe ili iz džepa", slaže se Neva Tolle.

Zakone pozdravljaju, ali provedba ih brine. Zato traže uključivanje i službenika. "Edukacija, edukacija i edukacija", napominje pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Svi ćemo se angažirati, obećava ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica: "Stavljamo naglasak i na edukaciju pravosudnih dužnosnika, ali i širenje na sve županijske sudove gdje bi se trebali otvoriti centri za zaštitu i podršku žrtvama i svjedocima."

Premijer najavljuje i osnivanje alimentacijskog fonda. "Putem kojeg će država isplaćivati iznos alimentacije za djecu čiji roditelji ne izvršavaju obvezu, a naknadno će se država naplatiti od obveznika", rekao je Plenković.

I građani nakon zakona očekuju uspješnu provedbu. "Veseli me to što, ako je istina, ako se provede, da se nešto radi", rekla je Leona, dok Marta govori da se "treba provoditi, treba napraviti nešto po tom pitanju da krene na bolje, a ne da se neki izvuku." Najprije javna rasprava, već kroz par dana. A zakoni početkom godine.

