Reakcije na govor o stanju EU-a: "Očekivan i predizborni", "Uz Von der Leyen i Plenkovića žene će konačno moći mirno spavati"

Proces proširenja Europske unije potrebno je ubrzati, rekla je predsjednica Europska komisija von der Leyen u srijedu u Strasbourgu na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta.

Europa se mora braniti od nepoštenih postupaka, poručila je i najavila istragu protiv kineskih subvencija proizvođačima električnih vozila. Bio je to posljednji govor o stanju unije Von der Leyen u ovom mandatu. U njemu se osvrnula na inflaciju i ekonomske izazove, klimatske promjene, migracije, ali i najavila daljnju potporu Ukrajini te sažela postignuća mandata obilježenog ratom i pandemijom koronavirusa.

Događanja u Strasbourgu prati Danijel Vrbota.

"Govor je trajao nešto više od sat vremena, mnogi su ga ocijenili predizbornim", kazao je Vrbota.

Željana Zovko iz HDZ-a, grupacije pučana komentirala je govor.

"Govor je bio izuzetno snažan, vizionarski, čvrst i odlučan, a najznačajnije je to što je rekla da ćemo ubuduće raditi skupa. Proširenje je visoko na listi, na proširenje se mora gledati kao na mir na svojim granicama i da mora imati jedan drugačiji, vizionarski pristup. To je naišlo na negodovanje nekih starih članica. Moraju se naviknuti na činjenicu da bez proširene Europe, bez BiH, Ukrajine, Moldavije ne možemo govoriti o snažnoj, odlučnoj Europi koja štiti i osigurava granice", izjavila je Zovko.

Europarlamentarka Biljana Borzan kazala je da je govor bio očekivano, predizborni.

"Bile su snažne poruke zajedništva, no čini mi se da je nedostajalo i da je trebalo više biti naglaska što će EU činiti za borbu građana protiv inflacije. Možda je trebalo više biti naglaska na ono što EU namjerava učiniti kako bi građanima pomogla u borbi s inflacijom, s visokim cijenama...Nije spomenuto, no to je spomenula predsjednica Socijalista i demokrata, a to je odnos prema državama članicama koje ne poštuju ljudska prava, odnosno uvjetovanje Fondova vezano za ljudska prava. Ako ih ne poštuju - nema novca".

Govor je sadržavao i temu ravnopravnosti spolova.

"Svakako to što je žena na čelu, je značajna poruka na samom početku mandata, no naša povjerenica je itekako dobro odradila svoj posao vezano za direktive o ravnopravnosti spolova. No i to će biti veliki test, je li Ursula Von der Leyen i ova Komisija zaista posvećena situaciji žena unutar EU-a", napomenula je.

Zovko kaže kako je predsjednica EK visoko na listu stavila borbu za prava žena.

"I naš premijer je danas najavio čitav paket mjera i da se konačno završi s tim nasiljem i da nasilnici dobiju kaznu, da više ne svjedočimo onome što smo svjedočili. Uz Von der Leyen i Plenkovića žene će konačno moći mirno spavati", kazala je Zovko.

