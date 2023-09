Milanović o eksplozivnim optužbama Grabar-Kitarović: "Dajte im dovoljan štrik, pa će se već sami objesiti"

Predsjednik Republike Zoran Milanović u posjetu je Pazinu. Komentirao je izjavu bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Podsjetimo, bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović vrlo ozbiljne optužbe iznijela je u gostovanju na One Decision Podcastu. Tvrdi kako je Milanovićevoj pobjedi protiv nje pridonio aktivan ruski angažman.

"Uvjerena sam da je zagovaranje LNG terminala na Krku, taj LNG terminal je bio najspornija točka u odnosu s Rusijom i uzrok vjerojatnih hibridnih akcija tijekom predizborne kampanje, pa je to utjecalo na izborne rezultate 2020.", rekla je Kolinda Grabar-Kitarović, bivša predsjednica za Onedecisionpodcast.com.

"Drugi album grupe Clash “Give them enough rope…” pa će se sami objesiti. Znači, dajte im dovoljno štrika pa će se već sami objesiti. Taj drugi dio ne piše, ali riječ je o staroj engleskoj uzrečici i poznatom albumu. Ostao bih na tome. Razumijem da se želiš oprati od nekih stvari, ali nemoj prljati nas. Ne znam koji je razlog, pitajte nju. Ili ću je ja na Općoj skupštini u New Yorku pitati, opet se ugurala tamo", izjavio je Milanović.