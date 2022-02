Predsjedništvo HDZ-a i Predsjedništvo HDZ-a BiH održali su zajedničku sjednicu putem video linka nakon čega će na isti način biti i redovita održana zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Nakon sjednice u HDZ-u novinarima se prvi obratio ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade te prvi čovjek Stožera za civilnu zaštitu Davor Božinović koji je rekao da nema ukidanja COVID potvrda u Hrvatskoj. Barem ne zasad.



''U ovom trenutku nema ukidanja COVID potvrda'', kazao je Božinović i istaknuo da prate situaciju.



''Vidjeli ste da je Njemačka najavila da ide u ublažavanje mjera prije Uskrsa, to je još daleko. Pratimo situaciju. U ovom trenutku nema ukidanja COVID potvrda'', opetovao je Božinović, kojega su novinari pitali o izjavi Krunoslava Capaka, ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), koji je kazao da Hrvatska razmatra djelomično ukidanje COVID potvrda.



Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak Foto: Igor Kralj/Pixsell



Je li se Capak zaletio, pitali su novinari Božinovića, a on odvratio: ''Pratit ćemo situaciju i dalje. Vidimo neka iskustva. Prošli tjedan sam bio u nekim članicama Europske unije u kojima ne možete bez COVID potvrde ući ni u kafić ni u restoran. U ovom trenutku nismo još u toj situaciji''.



''Budimo realni - oni koji idu prema većim ukidanjima to su države koje imaju veću stopu cijepljenosti'', upozorio je Božinović.

Od ushićenja do blamaže

''Željeli smo da kovanice budu simboli povijesti i političkog identiteta Hrvatske, našeg suvereniteta i državnih granica, novčarske tradicije i faune, jezika kulture i književnosti, kulturnih i znanstvenih velikana, kreativnosti i inovativnosti te tradicije i modernosti. Sve je to sintetizirano u ovih nekoliko kovanica jer su simboli bitni za narod, za naš identitet, našu prošlost, a s eurom i našu budućnost'', zborio je tako premijer Andrej Plenković, uz napomenu da iza odabranih radova stoji stručna procjena, u petak nakon što su predstavljeni najuspješniji dizajni nacionalne strane hrvatskih kovanica eura i centa.



Nekoliko dana kasnije još se čeka Plenkovićev komentar nakon što je otkriveno da iza kovanice na kojoj je kuna ne stoji ni lipa kreativnosti i inovativnosti.



Fotografija kune i kovanica gotovo identičnog motiva Foto: Iain Leach



Možda se premijer oglasi nakon sastanaka u HDZ-u. Naime, Predsjedništvo HDZ-a i Predsjedništvo HDZ-a BiH održali su zajedničku sjednicu putem video linka, a nakon toga slijedi redovita zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a nakon koje se očekuju izjave.



No i pored skandala oko natječaja za dizajn eurokune ima niz tema na koju javnost očekuje odgovore od predsjednika HDZ i Vlade - od angažmana HDZ-a BiH u Republici Srpskoj do Vladinog paketa pomoći građanima i poduzetnicima zbog podivljalih cijena plina i struje.



Da je u slučaju eurokune riječ o blamaži, ne spori čak ni ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, ali tvrdi da Vlada nije imala veze s tim i odgovornost za skandal s natječajem prebacuje na HNB.



Kuna s hrvatske kovanice eura sliči na fotografiju škotskog autora? "Možda mi pošalju besplatnu kovanicu"

Autor eurokovanice u Facebook grupi tražio pomoć oko sporne fotografije: ''Može li se uzeti isječak fotke u Photoshopu i dodati efekt...''

Autor fotografije kune za DNEVNIK.hr: "Očekujem da mi se jave organizatori. Nikad me nitko nije pitao za dopuštenje. Ja nemam novca za odvjetnika''



U međuvremenu, što se eurokovanice kune tiče, oglasilo se Hrvatsko dizajnersko društvo zatraživši da HNB preuzme odgovornost zbog, kako kažu, neprofesionalno vođenog natječaja, a iako su HNB-u nudili pomoć, u HNB-u za nju nije bilo sluha.



U HNB-u se sastaje Komisija za novac koja bi trebala odlučiti što i kako dalje, pogotovo nakon što se središnjoj banci javio Stjepan Pranjković, autor sporne kovanice eura, i povukao, kako i dalje tvrdi - ''svoj dizajn''.