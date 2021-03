Vrban je poslao zahtjev za provjeru svih sudaca koje je Mamić prozvao za korupciju.

SOA kreće u sigurnosnu provjeru osječkih sudaca. Potvrdio nam je to predsjednik Županijskog suda Zvonko Vrban, koji idući tjedan očekuje i poreznu inspekciju. I njega samog čeka sigurnosna provjera. Pitanje je - zašto ih nisu do sada češće provjeravali i kakve su bile prijašnje provjere - ako su radili to što je Mamić pokazao.

"Ja sam danas poslao ponovo zahtjev da se izvrše sigurnosne provjere svih sudaca koji su godišnjim rasporedom raspoređeni u Odjel za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta", rekao je Vrban.

Crobarometar: Kome je naštetila saga oko Vrhovnog suda? Hoće li birači kazniti vladajuće zbog problema s cjepivom?

Primorsko-goranska županija pooštrava mjere: Šef stožera otkrio što će biti s terasama kafića

Na tom uskočkom odjelu su i svi suci koje je prozvao Zdravko Mamić. Riječ je o najtemeljitijoj sigurnosnoj provjeri prvog stupnja koju su suci prošli kad su počeli raditi na tom odjelu. I tad im se provjeravala imovina, mogući kontakti s kriminalnim miljeom.

"Mislim da je rađena prije nekoliko godina kada su oni postajali sucima uskočkog odjela, sad točno ne znam koje godine", rekao je ministar pravosuđa i uprave, Ivan Malenica.

Ministar najavljuje i češće sigurnosne provjere, razmišlja o opciji reizbora sudaca, a u Osijek šalje pravosudnu inspekciju.

Sve češlja i USKOK, neugodna situacija za sve suce.

"I na tome inzistiramo, utvrdite istinu što prije da se konačno može, neću reći normalno živjet, da možemo normalno funkcionirati i raditi'', rekao je Damir Kontrec iz Udruge sudaca.

Nemir i dalje unosi Zdravko Mamić, i danas za reket proziva Đuru Sessu, koji i dalje na optužbe ne odgovara. Mamić je podržao i inicijativu MOST-a da se Sessu razriješi. Prikupljaju potpise zastupnika.

"Ja sam svjestan da će nas predsjednik sabora Gordan Jandroković odbiti zbog procedure, ali tada je na potezu predsjednik Milanović. Nema više kritiziranja, Milanoviću povuci potez", govori Nikola Grmoja, saborski zastupnik MOST-a.

Je li odgovoran osječki sud koji nije zabranio pravomoćno presuđenom Zoranu Mamiću da napušta državu?

Oglasila se Zlata Đurđević: Otkrila hoće li se javiti na novi javni poziv za predsjednicu Vrhovnog suda

DSV raspisuje novi javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda: "Pozvat ćemo sve zainteresirane kandidate da se jave"

"Sud u Osijeku do izvršnosti presude još nije izvršna može izreći mjeru opreza", objasnio je ministar Malenica.

I dok se SOA sprema u temeljitu provjera osječkih sudaca, oni koje je Mamić prozvao već su bili pod povećalom poreznog uskoka, čeka se potez tužiteljstva.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr