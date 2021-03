Na nekima od velikih slučajeva s istražiteljima je surađivala i SOA, čiji je ravnatelj Daniel Markić danas u Saboru podnio izvještaj o svom radu. Onda i stao pred kameru Nove TV. Reporterki Ivani Pezo Moskaljov otkrio je čime se tajna služba bavi i je li se cijepio.

Imali ste izvješće u Saboru i prošlo je jednoglasno, što je SOA detektirala kao ključne probleme u državi, pitala je reporterka na što je Markić odgovorio da prate cijeli niz određenih pojava, kao što je terorizam, ekstremizam i dr. teme, vezane za naše susjedstvo.

Radikalizam i govor mržnje su tema za zabrinutost, no SOA ih budno prati.

"SOA prati sve vrste ekstremizma - politički, desni, lijevi, vjerski, tu ne pratimo razliku, kao što smo vidjeli u prošloj godini imali smo novu pojavu desnog ekstremizma, to smo znali da će doći do toga, jer smo vidjeli u drugim zemljama EU, i to je sad prisutno u Hrvatskoj", rekao je Markić.

Osvrnuo se i na napad na Banske dvore. "Napad na Banske dvore je specifičan jer se radilo o vuku samotnjaku, a to je teško detektirati, jer ti ljudi ne komuniciraju u pripremi svog akta, međutim, ljudi koji djeluju u javnom životu moraju biti oprezni kakvu poruku prenose u javnosti.

Pezo Moskaljov pitala je hoće li SOA pojačati svoje aktivnosti uoči lokalnih izbora nakon što su detektirali kibernetičke i svojevrsne internetske napade.

"SOA je sve više angažirana na području kibernetike, ali nije svemoćna, nije tijelo koje kontrolira sve što se piše na internetu. Ali ono što je sigurno, kad ste već spomenuli izbore, SOA ne sudjeluje na izborima. A kad se radi o takvim napadima, pretpostavljam da znam o čemu vi pričate, tu je policija glavno tijelo kojima se ti ljudi moraju obratiti", odgovorio je direktor.

SOA ima odličnu suradnju s policijom, ističe Markić te kaže da sudjeluju u svim akcijama koje uključuju međunarodni kriminal, no nije htio govoriti o detaljima zapljene droge u luci Ploče jer je to još otvoreni slučaj.

Cjepivo protiv koronavirusa može biti mamac za pojedine kriminalne skupine.

"Naravno, mislim da je već i Europol napisao javna izvješća o tome. Cjepivo je ekstra lukrativno za određene skupine i tu moramo biti dosta pažljivi", kazao je Markić koji je otkrio da je primio cjepivo.



"U isto vrijeme kad i predsjednik republike i načelnik stožera. Nemam nikakvih zdravstvenih problema, kucam u drvo i volio bi da sam mogao omogućiti svojima da se cijepe umjesto mene, moja majka, punica, punac. Moj je posao, s obzirom na kontakte s predsjednikom Vlade i Republike, stranim ravnateljima s kojima, ako niste cijepljeni, ne možete imati kontakt, zahtijevao da se cijepim", objasnio je.

Markić kaže da ima dobre odnose s predsjednikom Vlade i predsjednikom države te da sve što kaže jednom, kaže i drugom te ističe da nema potrebe da bira stranu.

Na pitanje postoji li situacija da jednom nešto prikrije, a da s drugim više surađuje, odgovara: "Kad bi se to desilo, to bi bio zadnji moj radni dan."

