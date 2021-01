Pomoć pogođenom području stiže sa svih strana. Najviše treba građevinskog materijala. Banovinu je danas posjetio mađarski ministar i donio vrijedan poklon. No pojavio se novi problem - uskoro bi mogli ostati bez toplih obroka.

Konvoji s donacijama pristižu na Banovinu. Iz Njemačke je stiglo 70 tona, što građevinskog materijala, što hrane i lijekova. Svojim kolegama vatrogasci iz Njemačke donirali su i vatrogasna vozila. Vatrogasci iz Austrije dovezli su prijeko potreban građevinski materijal. Pomažu brojne europske zemlje, a najavljene su donacije i u idućim danima. Potresom pogođeno područje posjetio je prvi strani ministar - mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine. Mobilne kućice i sanitarni kontejneri donacija su mađarskog MOL-a.

No pojavio se novi veliki problem na porušenoj Banovini. Uskoro bi mogli ostati bez toplih obroka jer je hvalevrijedna akcija Nacionalne Uduge ugostitelja, koji su danima besplatno pripremali jela ostala bez potpore lokalne i državne vlasti.

Reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak u Petrinji je razgovarao s predsjednikom Udruge ugostitelja, Marinom Medakom.

Kuhari volonteri su pripremili više od 100.000 toplih obroka u 11 dana, no toj iprovizaciji je sada došao kraj. Marin Medak kaže da više nemaju uvjete za rad na i moraju službama prebaciti pripremanje obroka. "Potrebe su izraziro velike. Svaki dan 15.000 obroka ode", rekao je te istaknuo kako se zato sve mora sistematizirati.

Ugostitelji su tražili pomoć od države, no država kaže da novca nema, a 200 milijuna kuna donacija je stiglo od čega je država uzela 40 milijuna PDV-a.

"Bez ikakvog problema su mogli pomoći. Ugostitelji u Sisačko-moslavačkoj županiji su zatvoreni. Bez problema su ih mogli angažirati da rade ono što mi sad radimo i s tih 40 milijuna kuna PDV-a platiti im to i ne bi im trebali platiti potpore za očuvanje radnih mjesta niti išta dalje po pitanju što im država daje jer su sad zatvoreni", ističe Medak.

Ugostitelji su jučer bili na sastanku s ministrima, no još nema odgovora kako će ni kada će to preuzeti. "Tko će preuzeti, to se ništa ne zna. Je li to lokalna samouprava odgovorna, država, županija, Crveni križ, ne zna se tko je odgovoran jer protokol ne postoji. Apelirao bih ovih 555 lokalnih samouprava da sutra pokucate njima na vrata postoji li za vašu općinu protokol ako se dogodi", rekao je Medak.

Nemaju ni zaštitara koji bi čuvao vrijednu opremu, već je gospodin Franjo iz Županje volonterski preuzeo tu ulogu. "Čovjek je tu, spava u autu i čuva to sve", kazao je Medak te dodao da se i suđe pralo u hladnoj vodi dok vojska nije dovezla cisternu s toplom vodom.

Što se tiče pomoći, Medak kaže da je Crveni križ od prvog dana otvorio vrata da se robne zalihe uzimaju iz njihovog skladišta, ali ističe da na taj način ne mogu više funkcionirati jer je to improvizacija na improvizaciju u nesanitarnim uvjetima.

Za kraj je komentirao zabranu rada ugostiteljima do kraja siječnja.

"To je očito kraj. Možda je Vlada vidjela da mi možemo ovdje funkcionirati i raditi pa nas je namjerno zatvorila, a možda i mi ostanemo 555 dana. Tu imamo šatora i plinskih boca pa možda ostanemo malo dulje sve dok budemo zatvoreni", kazao je Medak.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr