Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u petak je iz Međimurja komentirao 500 milijuna dolara vrijednu prodaju 12 borbenih aviona F-16 između Izraela i Hrvatske.

Prema posljednjim informacijama, kupnja borbenih aviona dovedena je u pitanje. U slučaju da do kupnje na kraju doista ne dođe, Bernardić je mišljenja kako će ministar Krstičević morati povući „častan i vojnički potez“ te dati ostavku na tu funkciju.

„Treba pričekati i vidjeti hoće li se proces kupnje realizirati. Ukoliko taj posao propadne, bit će to jedna velika međunarodna blamaža za Hrvatsku. Mislim da će u tom slučaju general Krstičević, inače sudionik Domovinskog rata, tad znati povući odgovoran, častan i vojnički potez“, poručio je čelnik SDP-a.

MiG-21 i izraelski borbeni avioni F-16 Barak zajedno u sklopu letačkog programa (Foto:Dusko Jaramaz/PIXSELL)

Upitan za komentar na jučerašnji istup stranačkog kolege i riječkog gradonačelnika gospodina Vojka Obersnela koji je na blagdanskom domjenku SDP-a Rijeke i Primorsko – goranske županije u svom govoru izrazio nezadovoljstvo vodstvom SDP-a i smjerom koji ide stranka, Bernardić je odgovorio:

„Neka svatko u SDP-u radi posao. Gradonačelnik Rijeke neka radi posao za građane Rijeke. To bi bilo najpametnije, a kao što se to inače u politici kaže, ocjenu rada dat će na kraju članice i članovi SDP-a, odnosno građanke i građani Rijeke“, kaže Bernardić.

Na pitanje o svom osobnom rejtingu, Bernardić je ustvrdio da „on po nekim anketama iznosi nula posto“, kao i to da bi pojedine agencije, kad bi to mogle, napisale da on iznosi „minus deset“. No smatra da te brojke ne odražavaju realnost stanja na terenu.

Poziv na istraživanje

Bernardić je pozvao istraživačke novinare da postave tri pitanja: "Kakvi su rezultati koje bi na izborima za EU parlament postignule stranke, prema istraživanju koje je naručio službeni Bruxelles, a koje je provela agencija Ipsos puls? Koliko su milijuna kuna utrošili na Ipsos puls agenciju na ugovorenim poslovima za različita ministarstva, državne agencije, javna poduzeća i sl.? Treće pitanje je ono zajedničkom koalicijskom partneru HDZ-a i Bandića, dakle, HNS-u. Njih treba pitati za rezultate nakon provedenog velikog terenskog istraživanja", istaknuo je Bernardić.

Borbeni avioni F-16 Barak Izraelskog ratnog zrakoplovstva (Foto: Luka Stanzl/PIXSELL)

Upozorava na iznenađujuće i porazne rezultate za odgovor na svako od tih pitanja. "Nakon što dobijemo odgovore na ta pitanja, svakome će u Hrvatskoj sve biti jasno. Ako je Plenković toliko siguran u rejting svoje stranke, neka raspiše izbore i neka se prestane skrivati iza Bandića i kupovanja ruku po Saboru“, poručio je.

Bernardić je u Nedelišću na tradicionalnom stranačkom okupljanju SDP-a Međimurske županije poručio kako SDP ne odustaje od borbe za veće plaće u Hrvatskoj te kako će i u 2019. vršiti pritisak na Vladu da usvoje SDP-ov prijedlog po kojem bi minimalna plaća u iznosila 4000 kuna neto.

MiG-21 i izraelski borbeni avioni F-16 Barak zajedno u sklopu letačkog programa (Foto:Dusko Jaramaz/PIXSELL)

„Borit ćemo se i za to da većina građana na kraju mjeseca ima veće plaće. To je moguće postići putem povećanja osobnog odbitka s 3800 na 5000 kuna. Tako bi skoro svaka plaća u Hrvatskoj rasla najmanje za 330 kuna mjesečno, a neke bi porasle i do 500 kuna" izjavio je Bernardić.

Najavljuje da od tog plana SDP neće odustati. Da će godinu dana koja je pred njima obilježiti i borba za vraćanje povjerenja građana u institucije države. "Ljudi nam odlaze iz Hrvatske jer imaju male plaće, ali odlaze i zato jer svakodnevno gledaju nepravdu. Od različitih afera vladajućih do toga da radnici Uljanika, Trećeg maja i drugih završavaju na cesti, a vide i to da DORH ne reagira u brojnim slučajevima. Zbog svega toga narušeno je i izgubljeno povjerenje u institucije“, rekao je Bernardić.