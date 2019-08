Nakon što je predsjednica iskoristila obilježavanje Dana pobjede u Kninu kako bi nagovijestila svoju predsjedničku kandidaturu, njezini suradnici požurili su popraviti stvar. Nakon kritika iz javnosti tvrde da će ju najaviti tek iza Velike Gospe. Ostali kandidati su već punom parom u kampanji.

Nakon obljetnice Oluje Kolinda Grabar-Kitarović uspjela je iskočiti u prvi plan svih medija slijedeći dan. Učinila je to natuknuvši svoju predsjedničku kandidaturu čime je željela zaustaviti ispitivanja medija i HDZ-ovaca, ali službeno kandidaturu još uvijek nije objavila.

''Ovdje sam danas kao predsjednica i sljedećih pet godina viđat ćete me kao predsjednica“ bila je, unatoč nespretnoj formulaciji, prilično jasna. No, poruka je danas ipak dobila pojašnjenje. Objava kandidature tek slijedi i to nakon blagdana Velike Gospe. Tako nam barem govori Osječko-baranjski župan koji će biti u njezinom timu.

''I u ovom trenutku i unazad već par mjeseci, stalno se radi intenzivno na pripremanju i stožera i programa i kampanje i vizuala“, tvrdi HDZ-ov župan Ivan Anušić koji odbija pretpostavke da će baš on biti čelni čovjek stožera. Objašnjava da se ''o tome nije razgovaralo“.

Zbog svoje izjave Grabar-Kitarović naišla je na brojne kritike pa joj je u obranu priskočio premijer Andrej Plenković koji inzistira da to nije bila formalna kandidatura. Dodaje da bi mediji ''morali razabrati jednu dosta važnu nijansu“ koja ih je zbunila.

Miroslav Škoro kojemu je ''Sad ili nikad!“ neslužbeni slogan kampanje iza sebe ima dva aktivna dana, a u kolovozu ga očekuje nastavak koncertne turneje. Iz njegova tima kažu da se na taj način druži s građanima. U rujnu predstavlja službeni program, a želi veće ovlasti predsjednika.

''Prvi potez će biti da ću raspisati referendum o povećanju ovlasti predsjednika“ tvrdi Škoro te dodaje da će nakon toga vidjeti.

S time se ne slaže Zoran Milanović koji je prema protivniku bio jako oštar. ''Netko želi za sebe novac i ovlasti. ZAMP mu nije dovoljan“, izjavio je te tako nastavio s direktnom retorikom. O programu će isto više pričati u rujnu, a u kolovozu će biti na terenu i razgovarati s ljudima. Pa će se tako u subotu pojaviti na maratonu lađa.



Profesor Tihomir Cipek tvrdi da je kampanja očito već počela, no kaže kako je to tek zagrijavanje. ''Tko prerano u utrku krene, mogao bi se iscrpiti i ne doći do cilja. To je nekakva logika koju svi u kampanji imaju“, zaključio je.

Do sada se u utrku uključilo 10 kandidata. Uz već spomenuti trojac, tu su i Mislav Kolakušić (NEZ), Ivan Pernar (SIP) , Dalija Orešković (START), Katarina Peović (RF), Vlaho Orepić, Tomislav Panenić i Dejan Kovač, profesor sa Princetona kojeg podržava HSLS.

Lista bi se mogla povećati jer Milan Bandić tajnovito kaže da će se u rujnu sve promijeniti, a tu je i HNS čiji zastupnik Stjepan Čuraj kaže da će oni svoju odluku obznaniti na jesen.

Svi će morati prikupiti 10 tisuća potpisa tek nakon što se raspišu izbori, a onda kreće i službena kampanja. Izbori su krajem godine.

