U USKOK-u, ali i cijelom pravosuđu kuha nezadovoljstvo. Tužitelji, suci, službenici, namještenici, pravosudni policajci - svi prijete štrajkom zbog potplaćenosti. Velika neugodnost za Ivana Malenicu, koji se danas sastao sa sucima.

Reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović pratila je sastanak sa sucima. Sastanak je završio oko 19 sati u Ministarstvu i bio je uspješan za suce.

"Bilo je tjednima povuci-potegni, bili su u bijelom štrajku. Uspjeli su postići dogovor s ministrom. Prvostupanjski suci će dobiti otprilike 500 eura veću plaću, ne 1300 eura neto koliko su tražili, ali ovo je prihvatljiva ponuda od ministra za suce.

To je oko 30 posto viša plaća. Tražili su, i dobili, da im plaće budu kao one viših sudskih savjetnika na Vrhovnom sudu, one su oko 16, 17 tisuća kuna. Povišice će biti vidljive u kolovozu, za njihov posao u u srpnju. Riješili su i druge probleme, dobit će materijalna prava regres, božićnicu – to će dalje pregovarati", kazala je reporterka.

Burno nakon odluke Ustavnog suda, iz Sindikata pravosudne policije poručuju: "Ovo je poruka svima"

O svemu se oglasio i Damir Kontrec iz Udruge hrvatskih sudaca: "Nije 1300 eura neto, to nije, ali je došlo do toga da su se materijalna prava koje je Ministarstvo samo ponudilo sada pretvorile u osnovicu. Ta osnovica će biti kasnije u drugoj fazi osnova za indeksaciju plaća, za uvođenje platnih razreda na prvom i drugom stupnju, za ostala materijalna prava, pogotovo vezano uz dugotrajna bolovanja sudaca."

Kako doznaje reporterka Krajinović, pravosudni policajci još uvijek nisu dobili nikakvu ponudu. Doći će u petak na prosvjed, a okupit će se iz cijele Hrvatske: pravosudni policajci, službenici po sudovima, po državnim odvjetništvima.

Pravosudna policija i službenici na sudovima i državnim odvjetništvima najavili štrajk

"Oni imaju svoje zahtjeve, a ako ne postignu dogovor – ići će u štrajk. Jako nezahvalna i nezgodna situacija, prvi put u hrvatskoj povijesti štrajk u hrvatskim zatvorima, a i štrajkat će na sudovima.

Nije to jedini problem za ministra Malenicu. On će se sutra sastati i s drugim dijelom službenika okupljenih u državnom sindikatu državnih službenika i nemještenika. Oni traže 400 eura povišicu. Pitanje je što će ministar odgovoriti. Svi oni zajedno, i pravosudni policajci i službenici po sudovima i drugim pravosudnim institucijama traže po tisuću eura plaću.

Kažu da bi to otprilike bila dostojna plaća za sve teške poslove koje obavljaju, a koje nitko ne želi raditi. Na potezu je Vlada i pitanje je kako će riješiti ovaj problem, koliko će ponuditi i što će na kraju dobiti pravosudni policajci i službenici. Ili će ići u štrajk", rekla je za kraj Josipa Krajinović.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.