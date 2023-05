Velika akcija hrvatske policije, EUROPOL-a i zagrebačkog ureda DEA-e. Čime se bavila ova krim organizacija i na kojem području, u Dnevniku Nove TV izvjestio je reporter Domagoj Mikić.

"Akcijom je koordinirala hrvatska policija s USKOK-om.. Istraga obuhvaća ukupno 22 osobe iz sedam europskih zemalja od BiH, Slovenije, Njemačke, Belgije, Nizozemske do Italije i Hrvatske. Kod nas je uhićeno osam osoba. Ovo je snažan udarac balkanskom kartelu, prvi uhićeni već su stigli u USKOK. Akcija se provodi na području Zagreba, Rijeke, Siska i područja Krapinsko-zagorske županije", kazao je Mikić.

"Cijela priča krenula je iz Hrvatske. No ono što je neobično jest da je ovu kriminalnu skupinu i cijeli biznis vodio državljanin BiH iz zatvora u Rimu. U srijedu od popodneva traju ispitivanja u USKOK-u", dodao je.

Cijeli slučaj kratko je prokomentirala i odvjetnica jednoga od osumnjičenih, Marija Štambuk.

"Radi se o kaznenom djelu neovlaštene proizvodnje i trgovine drogama u sastavu zločinačkog udruženja. U ovom trenutku, obzirom na karakter kaznenog djela i obujam spisa, obranu nismo iznijeli, branio se šutnjom. On je jutros uhićen u svom stanu i to je to. Sutra će vjerojatno biti prijedlog za istražni zatvor i pretpostavljam da će isti biti i određen", navodi Štambuk.

"Ono što treba reći jest da policija nije trebala uhićivati sve aktere priče jer osim mozga ove cijele priče dio osumnjičenih već je iza rešetaka zbog nekih drugih kaznenih djela. Ispitivanja će se nastaviti do kraja dana s obzirom na međunarodni karakter i vrstu kaznenih djela, za očekivati je da će tužitelji USKOK-a tražiti određivanje istražnog zatvora", dodao je Mikić.

