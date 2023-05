Novo uređenje Jaruna razjarilo je mnoge, iz različitih razloga, s različitim ciljevima. No, među nezadovoljnima javile su se i osobe s invaliditetom, čija je mobilnost čak i u Zagrebu i dalje prepuna prepreka. Premda pozdravljaju najveću pješačku oazu u metropoli, pitaju se koliko će novo ruho zagrebačkog mora zastrijeti problem onih slabije mobilnosti. U Gradu, kažu za DNEVNIK.hr, rade na detaljima pristupa Jarunu vozilima osoba s invaliditetom.

''Super, jedan vikend u mjesecu nema uopće ulaza automobila na Jarun. Da se razumijemo, volim pješačke zone, ali samo ako su bez ograničenja pristupačne teško pokretnim osobama pa i automobilima sa znakom pristupačnosti. Odnos prema takvim skupinama građana pokazuje nivo civilizacije na kojoj je pojedina sredina, grad, država'', komentirala je obnovljenu Aleju Matije Ljubeka na Jarunu i novu prometnu regulaciju oko jezera jedna od naših gledateljica i čitateljica.



''Moj suprug je jedan od onih na slikama Aleje velikih sportaša na Jarunu, ali eto, ne može doći pogledati svoj plakat jer je danas osoba sa stopostotnim invaliditetom, vrlo teško hoda, imamo znak pristupačnosti, ali na Jarunu koliko vidim nema znaka da je invalidima pristupačnost bez ograničenja. Zamislite kako je tek ljudima u invalidskim kolicima, roditeljima s djecom s invaliditetom kojima nije pristupačno gotovo ništa u ovom gradu. Dovoljno je da je tu jedna stepenica ili je ograničen promet ili nema invalidskih parkirnih mjesta kao na Gornjem gradu. To što u gradu ne vidite puno teško pokretnih osoba nije razlog što ih nema, već ne izlaze'', upozorila je.

Grad radi na boljem pristupu Jarunu osobama s invaliditetom?

Novo ruho zagrebačkog mora svečano je otvoreno prije tjedan dana. I prije i nakon otvaranja kritika nije nedostajalo, no gradska vlast ne staje i ima velike planove.



Između ostalog, kad je riječ o prometnoj regulaciji, svaki posljednji vikend u mjesecu bit će vikend bez automobila na Jarunu. Nakon prijelaznog razdoblja od godinu dana u planu je potpuna zabrana automobila na Jarunu osim za one koji bi imali dozvolu.

''Uvijek će biti građana koji će biti nezadovoljni što ne mogu parkirati automobil na samom jezeru, ali ovo je sportsko-rekreacijska zona'', poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Međutim, gdje su tu osobe s invaliditetom? Pitanje je to koje smo postavili nadležnima, a iz Grada su za DNEVNIK.hr kazali da razrađuju pristup Jarunu vozilima osoba s invaliditetom: ''O detaljima ćemo izvijestiti javnost do idućeg vikenda bez automobila na Jarunu koji će biti posljednji vikend u ovom mjesecu – 27. i 28. svibnja.''

Podsjetili su i da su iako je značajno smanjen broj parkirališnih mjesta na obali jezera, otvorena nova parkirališna mjesta na više lokacija na ulazima u jezero, tu je i produljena ZET-ova liniju 113, koja vikendom radi krug oko jezera, s 11 novih autobusnih stajališta, uz polaske svakih 45 minuta.

Autobusi ZET-a opremljeni su rampama za olakšani pristup osobama s invaliditetom, a na području Aleje Matije Ljubeka nakon izmjene regulacije uspostavljena su parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom i to na području Malog jezera, istaknuli su iz Grada.

Dodaju i da ustanova Upravljanje sportskim objektima, pod čijim se ravnanjem nalazi RSC Jarun, osobama s invaliditetom s najmanje 70 posto invalidnosti osigurava besplatne godišnje karte, naime, jedino se naplaćuje trošak izrade kartice u iznosu od 2,60 eura.

Što se tiče planova za osiguranje primjerenih životnih uvjeta za osobe s invaliditetom, iz Grada tvrde da sustavno provode politike usmjerene na osobe s invaliditetom.

Je li Zagreb grad za sve?

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, ističu, osigurava pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a, koju godišnje stekne oko 12.000 djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom s prebivalištem u Gradu Zagrebu, a to pravo koristi i pratitelj slijepe osobe za vrijeme pružanja usluge pratnje. Pravo na besplatan javni gradski prijevoz koriste i osobe sa statusom roditelj njegovatelj ili njegovatelj.



Za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom koji se kreću pomoću invalidskih kolica osigurava se prijevoz posebno opremljenim kombi vozilima - ukupno je 35 takvih vozila, od čega 20 vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i 15 za prijevoz djece s teškoćama u razvoju. U registru korisnika, navode iz Grada, trenutno se nalazi više od 1500 osoba koje ostvaruju pravo na korištenje ovog oblika stalnog ili povremenog prijevoza.

Iz Grada su također istaknuli da Zagreb aktivno radi na poticanju i unaprjeđenju mobilnosti i pristupačnosti kroz projekte financirane iz Europske unije.



Kao primjer navode projekt rekonstrukcije pothodnika na osam lokacija na području Novog Zagreba, uiz napomenu da je osigurano financiranje projektne dokumentacije za još devet pothodnika na različitim gradskim lokacijama.