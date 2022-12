Iako se za rubriku "Poziv" obično šalju videopozive građana koji imaju problema s lokalnom samoupravom, ovog puta situacija je drugačija. Naime, stigao je poziv gradonačelnika Umaga Vilija Bassanese, koji tvrdi da je zajedno sa svojim mještanima zaglavio u slijepoj ulici.

Gradonačelnik Umaga Vili Bassanese rubrici "Poziv" poslao je poruku koju je započeo isticanjem da je prije 20-ak godina u Umagu s radom prestala tvornica cementa.

"Umjesto očekivanog ulaganja u turizam, s njihove strane se dogodila ilegalna uzurpacija i ograđivanje 100 hektara državnog zemljišta. Time je svim građanima Umaga onemogućen pristup, iako je zemljište namijenjeno za rekreaciju", rekao je gradonačelnik.

Bespomoćna lokalna samouprava

U Umagu je, ako je vjerovati izjavama gradonačelnika, lokalna samouprava bespomoćna. Gradske vlasti tvrde da je tvrtka Terra Istriana okupirala Kravlji rt, 85 hektara prirode koja bi trebala pripadati svima. Ondje diže ograde koje stalno netko ruši i ne dopušta ni da se građani kupaju na prekrasnom jezeru, ni da se betonira šetnica uz obalu, ni da se do mora provede kanalizacija.

"Bivši vlasnici tvornice cementa imaju koncesiju na ovo područje, tako bar oni kažu. Nadam se da je tako jer inače nema nikakve logike da to bude ograđeno niz godina, a da im nitko ništa ne može", rekao je Žan Krajcar reporterki Dnevnika Nove TV Barbari Golji.

Iz Grada tvrde da su na Upravnom sudu izborili manji dio zemljišta. Terra Istriana je prije 20 godina od Lučke uprave Umag za taj dio dobila koncesiju za gradnju lučkog pristaništa.

"Koncesija počinje kad se taj objekt, trajektno pristanište, izgradi. Taj objekt nije izgrađen", rekao je Doriano Labinjan, ravnatelj Lučke kapetanije.

Maja Galović, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za upravljanje imovinom, rekla je da taj problem zabranjivanja bivšeg koncesionara postoji barem 10 godina.

"Više nema nikakve koncesije i idealno bi bilo kada bi se mogao provesti europski projekt za izgradnju kanalizacijskog sustava, da se izgradi šetnica i rekreacijska zona", rekla je Galović.

Komunalno poduzeće kaže da sva kanalizacijska mašinerija stoji usidrena dok traje tužba protiv Terre Istriane.

"Nadam se da će tužba biti u hitnom postupku riješena. U suprotnosti ćemo Europskoj uniji morati vratiti 330 milijuna kuna pošto se projekt ne može završiti", rekao je Krešimir Vedo, predsjednik Uprave komunalnog poduzeća 6. maj odvodnje.

"Trebala bi izbiti kanalizacija i trebala bi ići 1,3 kilometra u more, ali mi smo u tome spriječeni. Mi smo na pomorskom dobru, ali mu ne možemo pristupiti. Sprječavaju nas dvije ograde", dodao je.

Terra Istriana o drugoj strani priče

Direktor tvrtke Terre Istriana, Željko Paić, rekao je Barbari Golji da je ograde postavila njegova tvrtka, ali da one nikoga ni u čemu nisu spriječile. Ljudi mogu šetati uz more po pomorskom dobru, a kanalizacija je prošla ispod ograda te tvrdi da njezinu izgradnju nisu stopirali.

"Mi smo dozvolili da se gradi godinu dana. Tih godinu dana je isteklo u travnju. Sad je dosta. Mi imamo svoje radove", rekao je Paić pa ustvrdio da je jedan dio kanalizacije potpuno izgrađen i da se još obavljaju pomorski radovi.

"Mi smo u intenzivnim pregovorima sa strateškim investitorom. Ovaj dio kopnene kanalizacije Grada Umaga je potpuno završen", dodao je.

Na Paićeve tvrdnje odgovorio je gradski vijećnik Damir Grunbaum.

"To je nevjerojatno. To govore ljudi koji su ogradili 100 hektara zemljišta koje nije njihovo, nego naše, od građana", rekao je.

Međutim, Paić ističe da je koncesije njegove tvrtke istekla 2017. godine, ali da je ona još uvijek pravno u posjedu spornog područja. Nitko im, kaže, nije rekao da od tamo trebaju otići.

"Ako bude rekao, moramo sjesti i dogovoriti se. Mi smo uložili ogromna sredstva", rekao je i dodao da ih to nije zatražila ni država: "Ministarstvo bi prvo trebalo tražiti da napravimo primopredaju. To nitko nije zatražio do danas."

Paić također tvrdi da u ovaj slučaj zasad nije uključen niti jedan sud.

"Koliko smo sada vidjeli, šetnica nema namjeru proći kroz pomorsko dobro, nego po državnom vlasništvu. I to bi zapravo grad trebao riješiti s državom, a ne s nama", rekao je.

Gradonačelnik: Zabunom su dobili koncesiju

Na tvrdnje vlasnika tvrtke uživo je tijekom razgovora s Domagojem Mikićem u Dnevniku Nove TV reagirao gradonačelnik Umaga.

"Vlasnici tvrtke i dalje čine ono što im najbolje ide, a to je da ne govore istinu i da manipuliraju informacijama. Naime, cementara ne postoji već 20-ak godina i 2004. je to zemljište prenamijenjeno u turističko. Od tada su oni uzurpirali i zagradili 100 hektara državnog zemljišta, od čega je u njihovom vlasništvu samo 15", rekao je Vili Bassanese.

Odgovorio je i na tvrdnju da je Terra Istriana gradskim vlastima dala rok od godine dana na završe kanalizaciju.

"Ne, apsolutno ne. Nisu oni iznad države. Radi se o velikom europskom projektu. Rok je do 2023., a postoji pravo instituta služnosti. Sud je dosudio privremenu mjeru i oni moraju tu ogradu maknuti. To uopće nije predmet rasprave. Mislim da živimo u uređenoj državi, koliko god je ona nesavršena, i svi bi trebali poštivati zakone. Ovakvim načinom razmišljanja oni se postavljaju iznad države. Vjerojatno su to naučili u privatizaciji", rekao je Bassanese.

Na kraju je rekao da je koncesija na zemljište dana greškom.

"Oni su 2008. godine zatražili rudarsku koncesiju, a tvornice cementa nema. Ministarstvo im je greškom dalo rješenje, što je utvrdio i sud na zahtjev Državnog odvjetništva i Grada Umaga. Oni, da budem jasan, nemaju koncesiju i nikome ništa ne plaćaju", zaključio je gradonačelnik Umaga.

Je li država zaboravila na svojih 85 hektara?

Je li uistinu moguće da državu nije briga za 85 hektara atraktivnog zemljišta tik uz more, novinari Dnevnika Nove TV pitali su i Županijsko državno odvjetništvo u Puli, koje bi po logici stvari trebalo pokrenuti postupak povrata zemljišta.

"ŽDO u Puli podnijelo je Trgovačkom sudu u Pazinu dvije tužbe protiv Terra Istriana Umag d.o.o. i to radi predaje u posjed nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske te radi isplate iznosa od 56.329.710,85 kn na ime naknade za držanje u bespravnom posjedu nekretnina u vlasništvu tužiteljice. Podnesena je i druga tužba radi isplate naknade za držanje u bespravnom posjedu nekretnina u vlasništvu tužiteljice i to u iznosu od 56.329.710,85 kn", stoji u odgovoru Eddyja Putigna, županijskog državnog odvjetnika.

"Prije podnošenja navedenih tužbi upućeni su zahtjevi za mirno rješenje spora. U odgovorima na zahtjev za mirno rješenje spora, isti nisu prihvatili predloženi način rješenja spora, stoga su u studenom ove godine podnesene tužbe. Nisu još dostavljeni odgovori na tužbu", dodaje se u odgovoru.

O odnosu države prema ovom zemljištu Mikić je uživo u Dnevniku Nove TV razgovarao i s Robertom Blažinovićem, ravnateljem Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

"Naravno da država nije zaboravila na 85 hektara državnog zemljišta. Vlasnici nemaju koncesiju, zbog čega je po meni čudno da su to ogradili. Mogli su to učini da su imali ugovor s Ministarstvom. S obzirom na činjenicu da ga nemaju, pitanje ograđivanja je sigurno pitanje za Državni inspektorat", rekao je Blažinović.

Ministarstvo, dodao je, nije imalo informaciju da je ograđeno područje koje nije pod koncesijom.

"Činjenica je da je nama Grad Umag pisao 22. studenog 2022. godine. Ja sam osobno poslao dopis Državnom inspektoratu i zatražio da izađu na teren i utvrde stanje te kažu je područje od 85 hektara sanirano na propisani način ", rekao je.

Iako je, odgovarajući na Mikićevom pitanje, istaknuo da je dizanje ograde nešto čime bi se trebao baviti Državni inspektorat, Blažinović je dodao da Terra Istriana nema ugovor o koncesiji te stoga nije smjela ograditi sporno područje.

"Državni inspektorat ima 30 dana da izađe na teren. Dakle, ja očekujem da bi se to vrlo brzo moglo dogoditi. Ako je područje sanirano na odgovarajući način – tako da se zaštite ljude, imovina, priroda i životinje – Ministarstvo gospodarstva će ovo polje izbrisati iz registra eksploatacijskih polja", rekao je na kraju razgovora.

Problem star 20 godina

Nakon razgovora s Blažinovićem, Dnevnik Nove TV se vratio u Umag i gradonačelniku Bassaneseu, kojeg je Mikić upitao očekuje li brzo rješenje problema s koncesijom.

"Naravno da očekujemo. Greška je vjerojatno slučajno napravljena 2008. godine zato što se nije tražila namjena zemljišta. Vrlo je jednostavno utvrditi da se radi o turističkom zemljištu, a ne zemljištu gdje bi se eksploatirala mineralna sirovina", rekao je.

"Kao što sam rekao, vlasnici se vješto snalaze u tome što je država nesavršena i što se događaju greške. To traje 20-ak godina i mislim da je vrijeme da to okončamo na dobrobit svih nas, prije svega građana, kojima je onemogućen pristup državnom zemljištu koje je namijenjeno za rekreaciju", dodao je.

Zatim je istaknuo da još uvijek ostaje pitanje stanja u kojem se nalazi 85 hektara površine.

"Umjesto šume, oni su zasadili masline, a one su poljoprivredna kultura. Ni Ministarstvo poljoprivrede nema nikakvih ugovora niti saznanja da su oni zatražili ikakav ugovorni odnos s državom", rekao je Bassanese na kraju razgovora.

