Tvrde da su zbog greške komunalne tvrtke ostali bez posljednjeg počivališta, stigao odgovor direktora: "Nismo greškom prodali istu grobnicu"

Vrlika, grad u dalmatinskoj zagori s nešto više od 1700 stanovnika, prava je oaza mira. No nevolje u raju na zemlji za obitelj Boduljak krenule su upravo s mjesta odakle se kreće na vječni počinak.

"Oni su meni dali suglasnost da mogu izvesti radove na svojoj. Ali, kada sam ja napravio tu svoju grobnicu, pojavljuje se drugi vlasnik i kažu da nije moja. Tu nastaje problem", ispričao je Ante Sandro Boduljak.

No prema kupoprodajnom ugovoru stvar je jasna. Prije 34 godine Antina obitelj je u drugom redu polja C kupila treću grobnicu. Iako su prve dvije grobnice u trećem redu jasno vidljive, prema komunalnoj tvrtki one uopće ne pripadaju polju C, nego se nalaze u zasebnom polju koje ima oznaku C-A. Uprava groblja kaže da je tako jer su naknadno izgrađene, a obitelj Bodunjak tvrdi da je to laž.

"One su postojale u našem redu. Zato je naša 1996. godine dobila broj tri", rekla je Boja Boduljak.

Kako riješiti problem?

Užas je pokušao riješiti i vrlički gradonačelnik Jure Plazonić.

"Oni su bili kod mene, ja sam pozvao direktora i oni su stupili u kontakt s trećom stranom. Pokušali su pronaći neko kompromisno rješenje, čak su i službe iz Grada uključili u rješavanje tog problema, ali jednostavno nije išlo", rekao je.

Stvar je dodatno zakomplicirao potez direktora komunalne tvrtke, koji je naložio da se sve što je obitelj Bodunjak napravila na grobnici sruši.

"Uništili su to i razorili. Moja obitelj mora platiti te radove, radove rušenja. Zamislite te bizarnosti", napomenuo je Ante Sandro Boduljak.

U slučaju onog najgoreg, Boja ne zna što učiniti.

"Ja sad praktični po njihovome nemam grob. Nemam. Platila uredno, sve papire imam i nemam grob. Ne daj Bože da se nešto dogodi. Moja djeca me nemaju gdje sahraniti", istaknula je.

Za odvjetnika Krešimira Škaricu ključ rješenja leži u pogrebnom očevidniku groblja.

"U tom očevidniku sadržani su podaci koji su vezani za red, polje i broj grobnog mjesta. Ukoliko ne odgovaraju, provodi se takozvani očevid ili identifikacija groba. Ona se može provesti izvanraspravno ili sudskim putem uz prisustvo sudskog vještaka", objasnio je.

Sudski vještak o rasporedu grobnica

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić je s dokumentacijom otišao kod Žarka Željka, sudskog vještaka za građevinu, i zamolio ga da pojasni zašto prve dvije grobnice nisu u trećem redu.

"Ne može biti teza da je to drugi red jer su redovi pravilno formirani pa bi onda morali dokazati da to nisu. Vizualno je potpuno jasno da su oni u tom trećem redu. U ovom slučaju groblje se više ne može širiti prema cesti", rekao je pa pojasnio i kako se grobna mjesta broje: "Od strane gdje je mrtvačnica pa prema kraju groblja jer je logično da se svako groblje širi i da brojevi počinju od ulaza, od mrtvačnice."

Iz komunalnog poduzeća obitelji su ponudili novu grobnicu, a grobnim mjestom bavi se i splitsko državno odvjetništvo, koje je potvrdilo da su izvidi i dalje u tijeku.

Mikić je za komentar nazvao i čovjeka koji tvrdi da je također vlasnik sporne grobnice, ali on se zahvalio na pozivu.

Direktor komunalne tvrtke o spornoj grobnici

Mikić je o ovom slučaju uživo u Dnevniku Nove TV razgovarao s Jakovom Turudićem, direktorom tvrtke Eko Vrlika, te ga je pitao je li ista grobnica dva puta prodana.

"Nismo greškom prodali istu grobnicu. Problem je nastao jer je gospođa računala treću grobnicu od prometnice umjesto treću grobnicu u polju C", odgovorio je.

"Od prometnice se ne broji. O tome se radi. Gospođa je na popisu korisnika groblja, ali je upisana u petu grobnicu od prometnice, odnosno u treću grobnicu u polju C. Ona svih 30 godina raspolaže tim mjestom", dodao je.

Na grobu nema oznaka, napomenuo je, zbog čega je u slučaju nejasnoća trebalo kontaktirati upravitelja groblja.

"Oni imaju istu dokumentaciju koju i ja imam. Oni tvrde da je to njihova grobnica, ali oni to nisu mjerodavni tvrditi. Ja se čudim Državnom odvjetništvu te sudskom vještaku koji je dao netočnu izjavu", rekao je.

Obitelj Boduljak ima pravo na grobnicu broj 5.

"Slobodno neka ju urede i koriste po suglasnosti koju su dobili od nas. Njihova dokumentacija i mi kao upravitelji štitimo njihova prava. Tu grobnicu nitko 30 godina nije uređivao upravo zato što njome raspolažu oni", zaključio je Turudić.

