Tomislav Jonjić još jedan je nezavisni kandidat u utrci za Pantovčak. No, to ne znači da je početnik u političkoj areni. Predao je potpise uz obitelj, simpatizere, HOS i pjesmu te u kampanju krenuo s jasnom porukom što želi.

"Moja želja je da Hrvatska postane doista hrvatskom državom dakle da se oslobodi jugoslavenskoga i komunističkog balasta", rekao je.

U godinama prije nego što je htio biti predsjednik, za svoje ideje borio se i na prosvjedima. 2011. u Inicijativi Krug za trg održavao je prosvjede za preimenovanje Trga maršala Tita u Zagrebu.

Sve kreće još iz mladosti. Rođen je u Imotskom kao najstarije od petero djece. Roditelji su mu 1959. bili osuđeni na zatvor zbog pripadnosti Hrvatskoj revolucionarnoj mladeži. Otac je zbog toga bio na Golom otoku dok se sam Jonjić tijekom Domovinskog rata borio u imotskoj brigadi.

Odvjetnik je i publicist, 1990-ih je radio kao diplomat u hrvatskom veleposlanstvu u Švicarskoj. U Haagu je nekoliko godina branio Valentina Ćorića, pripadnika optužene šestorke iz BiH.

U novijoj političkoj povijesti - bio je zastupnik u zagrebačkoj skupštini, u stranci Neovisni za Hrvatsku - uz Brunu Esih i Zlatka Hasanbegovića.

Ubrzo nakon izbora za Europski parlament došlo je do raskola stranke. Jonjić se priklanja Hasanbegoviću u Blok za Hrvatsku, ali i njega je napustio 2021. godine i vratio se u HSP gdje je bio i 90-ih.

"To je nekakav dokaz da on nije politički početnik što je ljudima važno, ima politički životopis, ali to razdoblje njegovoj djelovanja nije vezano nikako s ovim. Neposredan povod je bilo Milanovićevo uplitanje u izbore kada je on zapravo prekršio ustav", rekao je njegov sin i član stožera Mislav Jonjić.

U kampanju je ušao kao nezavisni kandidat, a iza njega stoji obitelj - trojica sinova, volonteri, istomišljenici.

"Budžet je ograničen i zbog toga je cijela naša obitelj uz nas, uža i šira. Naši rođaci su isto članovi stožera i sudjeluju u kampanji uz ostale volontere", objasnio je Mislav Jonjić.

Njegov otac se zalaže za to da predsjednik raspisuje referendum, a želi dvodomni sabor. Tijekom službene kampanje progovara o problemima koji ga muče. Od mirovinskog sustava do problema mladih.

Na desnici nije jedini kandidat - zato Hrvatski suverenisti objavljuju da neće podržati Jonjića ni ikoga drugog, zbog razjedinjene desnice. Sin Mislav kaže gužva na desnici neće biti problem.

"Vjerujem da će se u drugom krugu desnica ujediniti, ali kažem ne računam da ćemo mi nekoga morati podržati, nego da će drugi podržati nas", rekao je.

Više pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Srne Bijuk.

