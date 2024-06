FOTO Ukrajinci objavili satelitsku fotografiju: Tvrde da su uništili bitnu rusku metu

Ukrajina tvrdi da je se na novoobjavljenoj satelitskoj fotografiji može vidjeti uništeno rusko skladište koje je korišteno korištenog za lansiranje bespilotnih letjelica iranske proizvodnje, kao i za obuku kadeta.

Fotografiju je objavila ukrajinska mornarica nakon niza izvješća o ogromnoj eksploziji u blizini ruskog aerodroma u južnoj regiji Krasnodar, izvijestio je Kyiv Independent.

Moskva još nije komentirala ukrajinske tvrdnje, ali je rekla da je tijekom noći na subotu oborila niz bespilotnih letjelica u istoj regiji. Dužnosnici ukrajinske mornarice su izvijestili da je u napadu koji se dogodio u petak navečer ubijeno nekoliko instruktora i kadeta.

A Ukrainian Drone Attack has reportedly taken place in the City of Krasnodar in Southwestern Russia with an Explosion and Smoke being seen near an Unknown Target Site. pic.twitter.com/vkLba5XlG1