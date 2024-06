Teroristički napad u Rusiji: Zapaljena crkva i sinagoga, ubijeno najmanje šest policajaca

Naoružani napadači otvorili su vatru na sinagogu, pravoslavnu crkvu i policijsku postaju u ruskoj regiji Dagestanu, a više je osoba ubijeno, javile su u nedjelju novinske agencije.

Po različitim izvorima moguće je da su među žrtvama šest policajca, izvijestio je Reuters, pozivajući se na lokalno ministarstvo unutarnjih poslova.

Pročitajte i ovo Ozbiljna prijetnja Rusija optužila SAD za raketni napad na civile: "Takve akcije neće ostati bez odgovora"

Dvojica među napadačima koji stoje iza nekoliko napada su ubijeni, objavilo je rusko ministarstvo unutarnjih poslova.

The Synagogue within City of Derbent in the Dagestan Region of Southwestern Russia is Total Engulfed in Flames, after Terrorists were reported to have Shot the Two Security Guards outside before throwing Molotov Cocktails through the Windows and onto the Roof. pic.twitter.com/VYSM93jj5b