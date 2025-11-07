Obavijesti Foto Video Pretražite
Protuprosvjed

Širi se poziv za još jedan skup na Rivi: "Izvijesite bilo i pokažite mir i ljubav"

07. studenoga 2025.
Split
Split Foto: Vojko Basic/Cropix
Društvenim mrežama širi se poziv protuprosvjed u Splitu te se poziva građane da izvjese bijele zastave i marame na balkone i prozore i tako iskažu "podršku miru i pristojnosti prema svakom čovjeku".
  1. Policija, ilustracija
    pojačan nadzor

    Policija blokirala dijelove grada u Splitu, izašli s dugim cijevima: Nastale gužve i zastoji
  2. Podzemni tuneli u Odesi
    Stanje je loše

    Iz Ukrajine stigao nesvakidašnji apel za pomoć: "Obraćamo se našim prijateljima iz Hrvatske"
  3. Hrvati napadnuti na autocesti kod Graza
    Pohvalili policiju

    VIDEO Objavljena snimka nakon napada na Hrvate: "Nitko nam nije htio pomoći, samo su nas zaobilazili"
Poziv na protuprosvjed u Splitu
Protuprosvjed
Širi se poziv za još jedan skup na Rivi: "Izvijesite bilo i pokažite mir i ljubav"
Dani srpske kulture u Zagrebu
NOVI INCIDENT
FOTO/VIDEO Na Dane srpske kulture u Zagrebu stigli maskirani muškarci s kapuljačama. Oglasila se policija
Vukovar dočekuje goste
Počelo obilježavanje
Očekuje se najbrojnija Kolona sjećanja: Vukovar dočekuje goste iz cijele zemlje i inozemstva
Otvoreni Dani kulture Srba u Zagrebu, policija rastjerala muškarce u crnom
JASNA PORUKA
Pupovac se oglasio nakon incidenta s maskiranim muškarcima: "Ne želimo dopustiti da nas to ugnjetava..."
VREMENSKA PROGNOZA: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend
VREMENSKA PROGNOZA
Sunce, magla i kiša: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend
Prošao zakon koji Tumpovom zetu omogućuje gradnju kompleksa u Beogradu
Lažiran ključni dokument
Gradnja na Vučićev način: Prošao zakon koji Tumpovom zetu omogućuje milijunsku investiciju u Beogradu
Kako izgleda supruga Davora Dretara Dreleta, Michelle Dreter?
evo kako izgleda!
O Dreletovoj supruzi jako se malo zna, ali svi se sjećaju njezina hrabrog istupa prije 15 godina
Potez Luke Modrića prema obitelji Jean-Michela Nicoliera odjeknuo Hrvatskom
za našeg heroja
Potez Luke Modrića prema obitelji Jean-Michela Nicoliera odjeknuo Hrvatskom!
Kako izgledaju sinovi Krunoslava Kiće Slabinca?
dirljiv događaj
Znate li kako izgledaju sinovi Krunoslava Kiće Slabinca? Snimljeni su u rijetkom izlasku
Benigni i maligni tumori: Razlika koja otkriva trebate li se brinuti
Ovo svi trebaju znati!
Benigni i maligni tumori: Razlika koja otkriva trebate li se brinuti
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Rezultati su nevjerojatni
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Urnebesno
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Kviz koji traži znanje, logiku i koncentraciju – možete li sve od jednom
Pokažite što znate!
Kviz koji traži znanje, logiku i koncentraciju – možete li sve od jednom
Ljudi šokirani prometnom u Srbiji! Za oko im je zapeo jedan detalj
Zanimljivo
Ljudi šokirani prometnom u Srbiji! Za oko im je zapeo jedan detalj
Tajanstveni "svemirski posjetitelj" iznenađuje znanstvenike svojim ponašanjem
Komet 3I/Atlas
Tajanstveni "svemirski posjetitelj" iznenađuje znanstvenike svojim ponašanjem
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Veliki ritualni kompleks
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Kraj karijesa i plombi? Revolucionarni gel obnavlja zubnu caklinu
Bez boli i straha
Kraj karijesa i plombi? Revolucionarni gel obnavlja zubnu caklinu
Boban donio odluku o trenerskoj sudbini Marija Kovačevića
PAD FORME JE OČIT
Boban donio odluku o trenerskoj sudbini Marija Kovačevića
Promjene u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji: Dalić aktivirao pretpoziv za dva igrača!
Dvojica su otpala
Promjene u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji: Dalić aktivirao pretpoziv za dva igrača!
U Osijekov bus za Split sjelo jedno neočekivano ime: Bijelo-plavi dobivaju ogromno pojačanje!
TO SE ČEKALO!
U Osijekov bus za Split sjelo jedno neočekivano ime: Bijelo-plavi dobivaju ogromno pojačanje!
Masterchef: Ušao u TOP 15, a ne zna razliku između dva komada mesa! Prepoznajete li ih vi?
BIFTEK VS. RAMSTEK
Ušao u TOP 15, a ne zna razliku između dva komada mesa! Prepoznajete li ih vi?
Kumovi: Ušuljali su se u bolnicu – i to ne baš trijezni
KUMOVI
Kumovi: Ušuljali su se u bolnicu – i to ne baš trijezni
Pala zadnja klapa serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Pala zadnja klapa serije "U dobru i zlu"
Najtvrđe drvo na svijetu Australija
Pitanje za kviz
Najtvrđe drvo na svijetu raste samo na jednom kontinentu – znate li kojem?
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
Vrijedi probati
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
15 nasumičnih pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Najveći projekt između Europe i Afrike može krenuti: 10 godina gradnje i ulaganje od 8,5 milijardi eura
davna želja
Najveći projekt između Europe i Afrike može krenuti: 10 godina gradnje i ulaganje od 8,5 milijardi eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Odabrali ste najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
uvijek besprijekorna
Gotovo 10 tisuća čitateljica odabralo najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
Franka Batelić kaput sa šalom 2025.
A tako je šik
Savršen kaput za zimu u kojem vam neće biti hladno, a ima ga i Franka Batelić
Najzgodniji pjevači iz generacije naših mama i baka
Izaberite svog favorita
Nezaboravni! 10 najzgodnijih pjevača iz generacije naših mama i baka
