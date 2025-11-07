Stručnjak za sigurnost o rizicima na prosvjedu u Splitu: "Bit će puna Riva, a policija ima jedan moćan alat"

Prosvjed najavljen za subotu u Splitu, kazao je Kaštelan, nije išao redovnom procedurom pa se ni ne zna koliko će ljudi na njemu biti kao niti koliko zaštitara treba da bi sve prošlo u redu.

Ivan Kaštelan i Tonči Prodan - 1 Foto: DNEVNIK.hr

O najavljenom prosvjedu i sigurnosnoj situaciji na Rivi koja će u subotu prije podne ionako vrvjeti ljudima Ivan Kaštelan razgovarao je sa stručnjakom za sigurnost Tončijem Prodanom. On smatra da unatoč tome što je prosvjed najavljen u posljednji tren to neće biti problem za policiju.

Prodan je kazao kako kod bilo kakavog prosvjeda organizator je taj koji ima obavezu osigurati da sve prođe dobro.

Ivan Kaštelan i Tonči Prodan - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Od kad postoji hrvatska država i od kad su na snazi zakoni koji to reguliraju, tu organizator ima svoje obveze u smislu organiziranja broja zaštitara i redara. Temeljem toga policija radi svoju prosudbu, koliko će to ljudi biti teško je reći, ali sigurno će biti dovoljan broj. Bit će, kao i inače, Riva puna, osim ljudi na prosvjedu bit će tu i opća populacija, velik broj ljudi, ali mislim da neće biti problem to osigurati", kazao je Prodan.

O procjeni rizika za sutrašnji događaj kao i za sve ostale Prodan kaže kako rizik procjenjuje struka koja je oslobođena politike.

Ivan Kaštelan i Tonči Prodan - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Ono što je loše je govor mržnje. Policijska i sigurnosno obavještajna struka bazirane su na principima profesije, procjene se koliki su rizici i temeljem toga se napravi dobar plan", kazao je.

Dodao je i kako će se sve snimati.

"Te se snimke, kao i na sportskim natjecanjima, koriste za rekonstrukciju eventualnih počinitelja koji bi bili izgrednici jer nije uvijek oportuno na licu mjesta reagirati, nekoga izdvajati i slično. Kasnije se rade rekonstrukcije cijelog događaja i video nadzor je tu vrlo moćan alat", pojasnio je.

Što se tiče Rive kao prostora, Prodan smatra da nije kompleksan prostor za osigurati red.

"Vrlo su jasni pristupi, može se doći sa zapadne ili istočne strane pješke, jedan je parking s rampom, lako je za kontrolirati", rekao je.

Ivan Kaštelan i Tonči Prodan - 5 Foto: DNEVNIK.hr

O identifikaciji ostalih osoba uključenih u upad na Dane srpske kulture u Splitu Prodan smatra da će policija doći do svih povezanih osoba.

"Do ostalih će se doći na sličan način, izjavama svjedoka, forenzikom računala i telefona, postoje brojni načini kako doći do počinitelja", rekao je Prodan.