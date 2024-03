Nasrnula na reportera Poziva dok je istraživao slučaj uzurpiranog zemljišta: "Sada ćete vidjeti kada vas napadnu"

Ako se i sami pitate kako je ovo moguće, da na javnom putu netko sagradi garažu, e pa to ni ekipi Poziva nije bilo jasno. Ali kad su stigli na teren shvatili su da nije uzurpiran samo javni put. Odogovore su potražili i kod prozvane obitelji, no sve je završilo tako da je gospođa oštetila mikrofon reporteru Domagoju Mikiću.

''Dobrodošli u Jural, gdje je sve moguće. Susjed na javnom putu sagradio ovu građevinu, ovo čudo, zauzeo privatne parcele. Institucije su upoznate s time. Nisu rješile problem... Koja se poruka šalje nama koji radimo sve legalno", poručio je Valteru u videu koji je poslao ekipi Poziva.

"Gledaj tu smo imali put za našu particelu, sve su nam zakrgali. Zauzeli. Kamione grote, prikolice, daske. Cili đumbus", kazali su Silvestar i Antun.

Sve ove ljude povezuje jedna istarska obitelj, koja je njihov život pretvorila u pakao.

"Čestice 4362 i 286 u vlasništvu su više osoba. Među njima su Antun i Silvestar. I tu počinje problem", objašnjava Mikić.

Obitelj Janko prisvojila je čestice 4362 i 286 koje uopće nisu u njihovu vlasništvu, ali i zagradili ovaj dio javnog puta.

"Upozoravali smo ga lijepo da se to makne, da je to ipak javni put... On je rekao to je moje. Prijavljivalo se stvarno, čak i zaštiti okoliša, inspekciji, nitko ništa. Nije izašao na teren da se uvidi stanje i da se nešto poduzme", rekao je Valter.

Na teren je izašao komunalni redar.

"Prijave su došle u vezi uzurpacije nerazvrstane ceste pod upravljanjem općine Kanfanar i odlaganje nelagalnog otpada, materijala", kazao je komunalni redar.

Radi se o problematičnoj osobi koja je više puta prijavljivana...

Ekipa poziva po odgovore je krenula i kod obitelji Janko. Na terenu su doživjeli vrlo neugodnu situaciju. Prišla im je ženska osoba, i pitali su je zašto je javni put zagrađen. Nakon kraćeg razgovora o javnom putu, za koji kaže da nije u upotrebi stoljećima, Mikiću je kazala: "Dajte mi to, ma tko vas je zvao. Samo mi dajte to. Kako Vas nije sram to je van upotrebe tolike godine. Tko Vas je zvao. Ja sam sada došla s posla. To je van upotrebe tolike godine", kazala je žena koja je gubila strpljenje, ali ipak je pokazala među.

"Ovo je privatno i ovo je privatno. Do ovuda, lijepo, privatno", govorila je pokazujući, a reporter ju je podsjetio da u papirima piše kako je to javni put.

"Di vam je geodeta? Di su piketi? Kada budete napravili pikete onda dođite?", kazala je gospođa.

Suvlasnik uzurpirane čestice kaže kako je geodet na terenu već bio.

Na čestici 4362 kao ni na javnom putu ni jedan član obitelji Janko nije upisan. No gospođa ima teoriju, a bila je i nasilna prema reporteru Dnevnika Nove TV.

"Odjedamput je bilo 3000 i nešto kvadrata. Ma neću to. Hoćete prestati s tim. Kako vas nije sram", govorila je dok je pokušavala reporteru oteti mikrofon.

"Gospođo ja radim svoj posao", odgovorio je Mikić, na što je ona kazala: "Ja Vas nisam zvala. Ja vas nisam zvala. Ja sam na javnoj površini nemojte me udarati..... Neću uopće pričat o tome. Čekaj samo malo. Tko vas je zvao?".

Uzurpacija zemljišta samo je kap u moru problema koje ova obitelji izaziva. Čovjeku su napali ovce, a pod čudnim okolnostima nestajala su i stabla iz obližnje šume.

Iz Hrvatskih šuma kažu: "Podnesena je prijava protiv g. Franka Janka iz naselja Jural, kad je zatečen u izvršenju bespravne sječe, te ponovno kad je neovlašteno zauzeo šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske preslagujući suhozid koji je u funkciji granice zemljišta".

80-godišnji Matoševići danas žive u strahu.

"Nas je strah inspekcije da nas kazni, to je naša particela, a gledajte šta je tu. Svašta unutra. Kamenje, staro željezo... Kao da je neko odlagalište glomaznog otpada", govore Silvestar i Antun.

Jer na papiru oni su vlasnici čestice na kojoj je odložen otpad.



Iako je otišla, gospođa se i samoinicijativno vratila: "Ajde recite kako ćete objasniti katastru da ste vi njih sada izotkrili. Razotkriti ćete katastar Rovinjski šta radite ovdje?", govorila je Mikiću koju ju je opet pitao samo zašto su zatvorili javni put?

"Sada ćete vidjeti kada vas napadnu", uzvratila je gospođa koja se samo nasmijala na pitanje ima li dokument da je to njezino.

Načelnik općine: "Prijavu smo dobili kad i vi"

Situaciju je u studiju Dnevnika Nove TV komentirao i načelnik općine Kanfanar, Sandro Jurman.

"Naravno da nismo sretni s ovakivm događanjima, mi smo vjerojatno u isto vrijeme kad i vi dobili prijavu za naše komunalno redstastvo koje istražuje činjenice, i postupat ćemo po prijavi. Nije dobro kad se uzurpira javno dobro. Verujem da to nije izdvojen slučaj", rekao je Jurman te ponovio kako će postupati po prijavi.

Mikić ga je pitao koje su mogućnosti za općinu? Hoće li rušiti garažu?

"Treba prvo utvrditi da li se garaža nalazi na prostoru javnog dobra ili na čestici koja je u privatnom suvlasništvu", rekao je načelnik te dodao kako će se općina obratiti nadležanim institucijama.

Reportera Dnevnika Nove TV zanimalo je kako je moguće da nitko iz općine nije primijetio da je netko zagradio općinsko vlasništvo.

Javni put je sa svih strana otvoren. Dobivali smo određene prijave za ovu obitelj i prije, ali ne za to pitanje", rekao je Jurman.

Što se tiče slučaja Silvestera i Antuna, na čiju je zemlju navezen glomazni otpad, Jurman kaže kako ih poziva da zaštite svoje vlasništvo, sudskim putem, ako već ne mirnim, jer komunalno redarstvo mora postpati po zakonu.

