Drugog dana boravka u Parizu ministar obrane Ivan Anušić razgovarao je sa svojim francuskim kolegama. Među temama bila je ona o zajedničkim nabavama naoružavanja i ulaganja u sigurnost, čime se bavi cijela Europa.

Anušić smatra da vrijeme koje sada imaju članice Europske unije trebaju pametno iskoristiti, izvijestio je Dnevnik Nove TV.

"Svima treba sve odmah, takav je dojam. Ali, nije to tako panično i nema potrebe stalno biti u nekakvim fazama polupanike. Polako, pripremamo se, vrijeme koje je pred nama moramo iskoristiti. Konkretno govorimo o protuzračnom sustavu srednjeg dometa. To je ono za što smo zainteresirani i što trebamo nabaviti, a onaj kratkog dometa će do kraja godine biti isporučen Hrvatskoj", poručio je ministar.

