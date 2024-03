Zazelenila se rijeka u Chicagu: Slavi se dan svetog Patrika

Tradicionalna parada povodom Dana sv. Patrika svake godine u Dublinu okuplja sve veći broj ljudi.

No slavi se i izvan Irske - od SAD-a do Japana. Rijeka u centru Chicaga već više od 60 godina tradicionalno se boji u zelenu, zaštitnu boju ovog praznika.

"Mi smo iz Dublina. Došli smo isključivo zato da bismo vidjeli kako rijeka zeleni. Mi to ne radimo u Irskoj, pa smo morali doći, to nam je bilo na popisu želja", kazala je Anna Linders.

"Dolazili smo u Chicago više puta na godinu i nikad nismo stigli za Dan sv. Paddyja. Dakle, ovo je nešto što sam želio učiniti otkad sam to prvi put vidio prije nekih 20 godina", kaže Ryan Chase.

Naime, zbog jake irske iseljeničke zajednice koja je htjela očuvati nacionalni identitet, parada u čast ovog irskog sveca veća je u New Yorku nego u Dublinu.

"Rođendan mi je i volim ga doći ovdje proslaviti. Dolazimo ovdje od moje prve godine i to je postala tradicija za moju obitelj", kaže Raleigh Bacero.

"I sami smo Irci, divno je vidjeti kako nas slave diljem svijeta. U New Yorku živi više ljudi nego u cijeloj Irskoj, tako da je super doći ovamo i vidjeti ovo, drago nam je vidjeti da se slavi. To je stvar ponosa, lijepo je vidjeti to u cijelom svijetu", rekao je jedan Irac.

Želite li i vi obilježiti dan sv. Patrika uberite djetelinu, sakrijte novčić ili se jednostavno počastite kiselim kupusom i nazdravite pivom, Irci će vam biti zahvalni, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurković.

