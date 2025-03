Pauletić: "Sin je dugo šutio o zlostavljanju. Optužbe o napadu su lažne, roditelji zlostavljača su mi smjestili"

Robert Pauletić, splitski pustolov i bivši političar, oglasio se nakon što je uhićen zbog optužbi da je fizički napao dvojicu 12-godišnjaka, što on negira i tvrdi da ih je samo upozorio da prestanu zlostavljati njegova sina.

"Zlostavljanje moga sina traje više od godinu dana, s kratkim prekidom nakon što sam prošle godine bio telefonski nazvao neke učenike koji su sudjelovali u širenju toga, ali se opet intenziviralo proteklih tjedana", rekao je Pauletić u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

Dodao je da zlostavljača ima više, ali da su dvojica s kojom je razgovarao u petak i zbog kojih je uhićen najgori su od svih i ujedno pokretači mučenja.

"Treći iz grupe odmah je u ponedjeljak, dan nakon moga puštanja iz pritvora, verbalno napao moga sina na školskom hodniku. Pazite, dan nakon afere u kojoj je većina medija mene neopravdano razapela kao nasilnika, odmah mi sina opet napadne zlostavljač", napomenuo je Pauletić.

"Uglavnom je to bilo svakodnevno psihičko maltretiranje praćeno uvredama i teškim ponižavanjem. Nekoliko puta su ga i klepnuli, jednom udarili špicom tenisice u but noge. To nam je tek nedavno priznao. Riječ je o najgorem obliku verbalnog zlostavljanja i izmišljanja odvratnih priča o njemu, kojim ga se počelo svakodnevno zlostavljati prije više od godinu dana, nakon odlaska na ekskurziju na početku 5. razreda", opisao je.

On je za sve saznao prije godinu dana, nakon što ga je o tome obavijestila učenica iz starijeg razreda.

"Da je bilo po mome sinu, možda nikad ništa ne bismo ni doznali, on se sramio svega toga. Ja sam tada, kako sam rekao, obavio dva telefonska razgovora s dječacima iz starijeg razreda, koji su te bolesne laži počeli širiti i po drugim razredima, stigmatizirajući tako moga sina u cijeloj školi", ispričao je.

Što se tiče ponašanja djelatnika škole, Pauletić smatra da je netko morao nešto vidjeti, ali nije.

"Nitko nas nije zvao, svi su sada iznenađeni i zaprepašteni. Nesretna okolnost je to što je inače dobra razrednica dosta često bila na bolovanju, dolazile su zamjene, kojima vjerojatno nije bilo ni stalo da ulaze u takve stvari", objasnio je.

Tvrdi da su optužbe da je dječake napao izmišljene.

"Ovdje sam pogriješio što sam se obratio direktno zlostavljačima, a ne opet telefonom, ali tko bi pomislio da će njihovi roditelji izmisliti da sam ih pljuskao i udarao im triput glavom o kameni zid?", rekao je te zaključio: "Smjestili su mi roditelji zlostavljača da bi prikrili gadosti koje rade njihova djeca, ali imam dobre indicije da su u cijelu priču umiješani i neki pojedinci iz same škole, kao i iz gradske politike."

