U zagrebačku zračnu luku u utorak je stigla četvrta skupina ranjenika iz Ukrajine, njih 17, uz pratnju tri člana obitelji, odakle su prevezani u bolnice na liječenje i rehabilitaciju.

''Većinom se radi o mlađim ljudima, a među njima ima nekoliko njih koji su iznimno teško ranjeni i amputirani. Oni se, u skladu s zdravstvenom slikom koju smo razmijenili s ukrajinskom stranom, raspoređuju u bolnice na liječenje, a nakon toga u veteranske centre'', rekao je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i potpredsjednik Vlade.

Četvrta skupina ranjenika iz Ukrajine stigla u Zagreb Foto: Damir Krajac/Cropix

Hrvatska vrlo dobro razumije strahote kroz koje Ukrajina prolazi, napomenuo je ministar. Što se ukrajinskih ranjenika tiče, prvi je korak zdravstvena stabilizacija, a nakon toga će imati priliku razgovarati s hrvatskim ratnim vojnim invalidima.

''HRVI su ljudi koji su prije 35 godina doživjeli teška stradavanja, oporavili se, izliječili se, i danas imaju svoje obitelji, svoje unuke. Iskustva koja imaju i koja će s njima podijeliti, u svjetlu ohrabrenja, su neizmjerna'', naglasio je Medved.

Prva skupina ranjenika iz Ukrajine stigla je u travnju 2023. U prve tri skupine, na liječenje u Hrvatsku došlo je ukupno 55 osoba, uz pratnju 27 članova obitelji.

''S obzirom na to da se svakodnevno vode žestoke bitke za obranu ukrajinskog suvereniteta uslijed ruske agresije, Hrvatska će i dalje pružati pomoć ukrajinskom narodu u liječenju njihovih ranjenika te kroz druge oblike pomoći i potpore'', kazao je ministar branitelja.

Većina se ranjenika iz prve tri skupine u međuvremenu vratila u Ukrajinu, u Hrvatskoj ih je ostalo još 12. Njihov je boravak reguliran statusom osoba pod privremenom zaštitom te ostvaraju prava koja imaju sve raseljene osobe u skladu sa zakonskim propisima.

Uspostavu pravednog mira u Ukrajini ministar Medved naveo je kao prioritet. Uz to, zahvalio se timu iz Norveške koji je po četvrti put organizirao let ranjenika iz Poljske. ''I to je jasna poruka snažne uvezanosti partnera u potpori ukrajinskom narodu i ukrajinskim braniteljima'', poručio je.

Ukrajinski veleposlanik u Hrvatskoj Vasilj Kirilič uputio je riječi zahvale ravnateljima bolnica i veteranskih centara, kao i cijeloj Vladi, na snažnoj potpori iskazanoj kroz liječenje i rehabilitaciju ranjenih osoba.

''Ta nam pomoć puno znači. Sve što je do sada napravljeno, na političkoj i na humanitarnoj razini, predstavlja snažnu potporu Ukrajini. To Ukrajinci jako cijene, oni znaju što Hrvatska čini i činit će za Ukrajinu'', istaknuo je Kirilič.

