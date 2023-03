Cijeli život plaćali su zdravstvene doprinose i očekivali da će pod stare dane imati barem kakvu takvu zdravstvenu skrb. Iako su ga do jučer imali - dolazak liječnika na Ist i Molat danas ovisi o vremenskim prilikama.

"Mi smo već tri mjeseca bez obiteljskog liječnika tj. on dolazi samo jedanput tjedno i to samo ako je lijepo vrijeme. Pa bih vas ja pitao, ja imam dijete koje je staro tri godine i šta da njemu kažem: "Sine, ti ne smiješ biti bolestan od ponedjeljka do petka jer doktor dolazi samo subotom". Svi obećavaju da će problem biti riješen, mene samo zanima kada i do kada moramo čekati", javio se videopozivom Dnevniku Novoj TV stanovnik Ista.

Ono što je najlakše u Hrvatskoj, to je dati prazno obećanje. Gdje zapinje s potragom za liječnikom - te zašto se bivši ni pod koju cijenu ne planira vratiti na Ist i Molat otišla je istražiti reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

"Pred tjedan nam je čovjek umro. Dok dođe brod iz Zadra ili pomoć sa susjednog otoka, čovjek je izgubio život", ispričala je Anđelka Mazarović.

Na otoku je ranije uvijek živio doktor.

"Ljeti tu ima tisuću i pol ljudi i tu je potreban doktor", naglašava Ivica Babajko Brigo. A posljednjih 60 dana ga nemaju. Liječnik koji je pet godina radio na Istu i Molatu.

"Čujte, pored kruha, svećenika, i doktor, to su nam tri najvažnije stvari. A kruh možemo i sami ispeći danas, znači doktor nam je de facto najvažnija osoba", rekao je Zvonimir Starešnić.

A zašto je otišao? Špekulacija je mnogo. Oni hrabriji, doduše ne pred kamerom, kažu: problem je "zakuhala" medicinska sestra s Molata Karla Krneta.

"Oni očito nisu nikako bili kompatibilni, nisu se nikako slagali", rekla je ravnateljica Doma zdravlja zadarske županije Renata Bek.

Da je bilo problema, priznaje i medicinska sestra.

"A slušajte, kad imate u životu problema s narcisima, najbolje vam je takvu vrstu ljudi ignorirati."

Alarmantne brojke: Hrvatskoj nedostaje 257 obiteljskih liječnika, 110 ginekologa i 90 pedijatara

U ambulantu došla krim policija

Bila je ovdje, kaže, i policija. "Šuškalo se" o prodaji marihuane u ambulanti.

"Pozvao mi je raciju tu.. Došla su četiri krim inspektora i rekli da prodajem travu iz ambulante. Kad su došli, smijali su se, zatekli su čaj od slatkog pelina. Ja to dam pacijentima nakon korone, čisto da popiju jer je to jedan antiviralan čaj", ispričala je što se dogodilo.

"Bio je natječaj, ona se jedina javila. Ona jest malo osebujna osoba, ali ja ne sumnjam u njenu spremnost da pomogne ljudima", rekao je zadarski pročelnik za socijalnu skrb iz zdravstvo Marijo Pešut.

Subota. Liječnik s Božave Dragan Klarić na Istu je danas prvi put. Pacijente ne poznaje.

"Da, da, nema djece. U Božavi ima jedno osam đaka sve skupa", kaže liječnik.

Na Istu najmlađi stanovnik ima tri, najstariji 100 godina. Školaraca nema. U čekaonici ambulante same sijede glave.

Pacijenti koji su ambulantu gradili samodoprinosima, očekivali su da barem u starosti imaju ono najnužnije.

"Muž mi je bio zidar, on je sagradio ovu ambulantu, on i još jedan zidar, i Vojko. To su tri", sjeća se Mirjana Babajko.

"Dali smo novce, i svoj rad, i uspjeli smo nekako privući doktora tu", kaže jedan od njih - Vojko Genari.

Realnost je danas ipak drugačija. Ovi ljudi od ponedjeljka do petka prepušteni su sami sebi, liječnika u ambulanti na raspolaganju imaju samo subotom.

"Ja imam velikih problema već dva mjeseca sa svojim ocem. Od onog najbanalnijeg, što se kaže, izvući nokat. Da je došlo do toga da će se njemu otkinuti palac", požalila se Sandra Grginović s Molata.

Alternativa je liječenje putem telefona.

"Ja sam jutros, jučer, prekjučer, zvala, to treba biti uporan za dobiti doktora" kaže Mirjana Babajko.

A problem bi dodatno mogao eskalirati ovoga ljeta.

"Ako dođe dosta turista, što se zna povećati i po 5 i 10 puta, e onda to bude problem, pogotovo osiguranici koji imaju EU karticu, oni isto imaju sva prava dobiti, čak i recepte", pojašnjava liječnik s Božave.

Iako su od Zadra udaljeni dva sata plovidbe, pripadaju Gradu. Otočani kažu - samo na papiru.

"Politički nismo interesantni, ima nas ovdje, ne znam, 150 glasača i adio Mare", kaže Zvonimir Starešnić.

U gradu kažu da se trude. Čim se nađe doktor, problem je riješen. Na dva natječaja za liječnika nitko se nije javio. Treći će biti uskoro raspisan.

"Morate debelo motivirati nekoga da ode na pusti otok, polupusti otok", kaže Pešut.

Nude stan. Mnogi će reći i solidnu plaću. Na raspolaganje su otočanima stavili i brod - ali, tko će njime ploviti?

"Prošle godine, 12 doktora smo poslali na specijalizaciju, sad je taj nedostatak doktora puno veći nego što je inače bio", pojašnjava Bek.

Pa se do maksimuma razvlače postojeći resursi. Doktor Klarić, nakon što odradi ambulantu na Istu kreće prema Molatu. Njegova ambulanta na Božavi taj dan je prazna. "Ondje je neki drugi kolega u stanju pripravnosti."

I tako se pretače iz šupljeg u prazno.



"Otoci. Prazno. Pa pogledajte samo, kuće su oko nas zatvorene. Nema. Nema perspektive. A nema ni ono najosnovnije, da bi došao čovjek i na odmor, ne usudi se jer nema onoga koga bi trebalo biti, u slučaju ne daj Bože čega. REZ Liječnika nemaš, to je strašno", rekla je za kraj Sara Grginović.

Liječnik koji je otišao s Ista i Molata - pred kamere ne želi, kaže da se na otoke ne planira vratiti.

Raspisani natječaji za više od 60 radnih mjesta, ali zainteresiranih nema: "Nudimo čak i kompletno opremljeni stan"

I na drugim otocima nedostaje liječnika - u hitnoj situaciji trebaju čekati i više od sat vremena na pomoć

Kakva je situacija s liječnicima na ostalim otocima ispričao je predsjednik otočnog sabora Denis Barić.

Da se dogodi neka hitna situacija na Istu i Molatu, a liječnika nema, bili bi odgovorni politika i Dom zdravlja zadarske županije koji je obavezan naći zamjenu doktoru, poručuje.

"Političari samo obećavaju da će sve biti dobro, nemojte se brinuti, riješit ćemo. Ali evo, samo zdravstvo, ne samo na Istu i Molatu, općenito na svim otocima nije isto kao i na kopnu."



Zbog ovakvih situacija bilježe i manje turističkih rezervacija.

"Turist kada bira neku destinaciju također gleda kakvo je zdravstveno stanje. Imali smo slučaj prije pet šest godina da je na jednom otoku grupa turista simulirala srčani udar i ispostavilo se da nije ostvaren zlatni sat. Nisu bili zadovoljni i odustali su od dolaska na taj otok", ispričao je.

Da se nekome od stanovnika otoka s Ista ili Molata dogodi srčani udar, morali bi pričekati dolazak liječnika. "Najbliži liječnik je ili s otoka Silbe ili s Dugog otoka. Svima njima treba oko sat vremena da dođu na otok, sve se vrti oko zlatnog sata", poručio je Barić.

HZZO kaže da na otocima nedostaje samo jedan liječnik i to na Korčuli.

"Nije istina. Ovaj slučaj dokazuje da na otocima nema liječnika. Kada se govori o ovim problemima ne možemo uspoređivati velike i male otoke. Konkretno što kažu da na Lumbardi nema, ali tamo postoje dva zasebna Doma zdravlja, a na Istu i Molatu nema uopće liječnika."

U statistici stoji da postoji liječnik koji pokriva to područje, ali problem je što u zimskim uvjetima on ne može doći do svojih pacijenata.

Trebali bi uskoro stići novi brodovi za hitnu medicinsku pomoć, ali to nije dostatno riješenje pojašnjava Barić.

"Je, sad su u izgradnji pet brzih medicinskih brodova, ali nama definitivno treba hitna helikopterska služba s liječničkim timovima jedan, kako to u zdravstvu kažu - znači liječnik i medicinska sestra", rekao je.

Ispričao je i da su ministarstvu nudili svoje prijedloge koji nisu usvojeni i usluga je ostala ista.

Za kraj se može dodati da smo na ovu temu zvali i resorno ministarstvo zdravstva - no ni traga ni glasa od njih na ovu temu.

