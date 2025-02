Sada je sigurno - Poziv gledaju i istražitelji EUROPOL-a. Stigla reakcija iz mjesta zagađenog tonama otpada: "Bili smo šokirani..."

Prošle godine redakcija Poziva ispričala je priču mještana Poznanovca koji su dojavili da im u samom središtu sela, u napuštenoj tvornici, netko gomila opasni otpad.

Kucali su na brojna vrata, blokirali cestu, dobili podršku općinskog načelnika, ali rješenja problema nije bilo.

No, u četvrtak su istražitelji Europola u koordiniranoj akciji s pripadnicima MUP-a pokucali na vrata osobama koje su se bogatile na nelagalnom odlaganju otpada na području Poznanovca.

"Preko konkretnom istraživanju, utvrđeno je da su osumnjičene osobe bez prethodno pisanog odobrenja, uz obavljanje prekograničnog prometa iz područja Slovenije u područje Krapinsko-zagorske županije uvezli oko 200 nezakonitih pošiljki odnosno četiri i pol tisuće tona opasnog otpada koji je nakon toga nezakonito odložen u krugu postrojenja", rekao je voditelj Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije Ivica Kropek.

Baš lijepo, slovenski otpad eto nadajmo se da će biti vraćen odakle je i stigao.

Po nove informacije idemo u Poznanovec. Od tamo se javila gospođa Jasna koja je i dojavila ovu priču. Kako gledate na ova uhićenja?

"Bili smo šokirani koliki obim je imala ova akcija koja je bila poduzeta od strane naših institucija i EUROPOL-a. Znali smo da je ovdje pohranjeno i opasnog otpada i to smo uvjeravali sve institucije. Tražili smo ih da poduzmu nešto zato što je to toksičan otpad za nas ljude i naš okoliš. U nadi da će se nešto dogoditi, zvali smo i emisiju Poziv zato što smo se nadali da će razglasiti naš problem za koji se sada vidi da je bio stvarno velik. Nakon toga, počele su se odvijati akcije državnog inspektorata koji je radio razne izvide i inspekcije. I došli su do poraznog zaključka da je ovdje puno opasnog otpada. Mi sada od naše županije tražimo da, u suradnji s ministarstvom zaštite prirode, okoliša i zemljišne tranzicije pronađu financijska sredstva koja će riješiti taj naš veliki problem kako bi prestala stalna opasnost za naše zdravlje i našu prirodu", rekla je Jasna Ocvirek iz Udruge žena Jana Poznanovec.

