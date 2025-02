Tijekom kontramitinga u Sremskoj Mitrovici predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je podijeliti jednu priču iz edicije "Nije se dogodilo."

Tijekom govora Vučić, koji je nešto ranije slagao sendviče, osvrnuo na svoj odnos s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i rekao da se jedino njemu javlja kad ga zove sa skrivenog broja telefona.

"Sad ja mislim, zove me nešto važno, izlazim sa sastanka. S obzirom na to da on voli da krije telefon i kad god ja vidim da je skriven broj telefona, ja znam da je Mile. Izađem pa se javim jer se na druge te skrivene ne javljam, i sad ja mislim da on ima nešto važno reći, a Mile kaže: Samo da čujem, da vidim jesi li raspoložen, kako si?'“, ispričao je Vučić.

Nikada nisam imao ovakve prijatelje i pomalo zavidim pic.twitter.com/OcHClooo2p — Dragan Maksimović (@knespoljac) February 15, 2025

Legenda!!! Mile krije broj kada ga zove,a on se javlja samo Miletu kada ga neko zove sa sakrivenog broja posto on tacno zna da je to Mile! Ostalima koji kriju broj se ne javlja! Ma njega za cara proglasiti 😂😂😂 pic.twitter.com/VUFuNMZi01 — pratim vas samo🔴⚪🏀⭐⭐⚽️⭐⭐⭐ (@pratim_vas_samo) February 15, 2025

Naravno, piše Nova.rs., kao logično se postavlja pitanje kako netko može znati tko ga zove sa sakrivenog broja telefona? Premda, kad je reč o predsjedniku sve je moguće, pa i da ima tu vrstu supermoći da prepozna kad se iza sakrivenog broja telefona nalazi – Mile.

Pročitajte i ovo Vježbanje demokracije Zašto su studenti na ulici? Ovo su njihovi zahtjevi. Vlasti tvrde da su ispunjeni, ali: "To nije točno"

Pročitajte i ovo Rat u Europi Europski čelnici hitno pozvani u Pariz: Plenković dao prijedlog...

Pročitajte i ovo Nakon velikog skupa FOTO/VIDEO Dvije slike kao dvije krajnosti Srbije: Kad sve završi, ovo ostaje

Pročitajte i ovo Udaljen iz službe Policajac pod utjecajem alkohola autom udario strankinju: Žena je teško ozlijeđena

Pročitajte i ovo Zato je sve i počelo FOTO Jedino mjesto u Kragujevcu gdje su svi ostali nijemi: Prizor koji lomi srce

Pročitajte i ovo Indikativna promjena State Department uklonio izjavu da ne podržava neovisnost jedne države