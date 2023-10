Cesta zvana čežnja: "To je propast, katastrofa, ovo je poraz Istarske županije"

Problemi za autoprijevoznike krenuli su rekonstrukcijom državne ceste DC44 koja spaja istok i zapad Istre, no ponuđena alternativa nikome ne odgovara.

"Došli smo do raskrižja i točke od koje dalje ne možemo ići i moramo slijedit ponuđenu obilaznicu. Sva ta putovanja dodatno povećavaju troškove bar sat vremena u jednom pravcu. Potrošnja je velika jer su velike uzbrdice i nizbrdice. Sigurnost je u pitanju", rekao je Branko Bašić, autoprijevoznik.

No uskoro bi u pitanju mogao biti financijski opstanak. Obnova sedam kilometara državne ceste D44 od Buzeta prema graničnom prijelazu Kaštel van funkcije će biti narednih deset mjeseci.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Sav očaj civila: "Ljudi više ne pitaju gdje mogu pobjeći, već razmišljaju o tome gdje žele biti kad umiru"

"Nadamo se da će netko shvatiti taj naš problem, jer svi zajedno samo u grubo ovako smo izračunali, radi se samo o troškovima transporta nekakvih 700 tisuća eura", istaknula je Nikolina Krbavčić Ratoša, skup izvoznika grada Buzeta.

Moraju se odvojiti u mjestu Livade te ići kroz Motovun, Karojbu, Tičan, Vižinadu - Ponte Porton. Za druge je alternativa i Lupoglav pa preko Ipsilona do Pazina ili Kanfanara prema Umagu. Sve to im je to duže, naravno i skuplje, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga.

"Najviše ljuti to što nas lokalno stanovništvo nije nitko pitao slažemo li se s ovim prometnim rješenjem koje se sad odvija. Oko 130 eura, znači za svaki prijevoz to bi trebali i krajnji korisnici platit to poskupljenje i cijelu tu negativnu situaciju oko te ceste", poručio je Valter Majer, vlasnik autoprijevozničke tvrtke.

Rješenje za uštede postoji. Granični prijelaz Sočerga nalazi se svega osam kilometara od Buzeta i do prije nekoliko godina bio je glavni tranzitni pravac kamiona prema Sloveniji i Italiji.

"Tim putem kamion komotno dođe u Kopar za 40 minuta, ali ima jedan problem veliki koji pokušavamo riješiti. Slovenci su napravili zabranu da se krećemo kroz Sloveniju od GP Sočerga do Kopra. Za prolaz kroz Sloveniju od iznad 7,5 tona ukupne nosivosti. Odnosno dozvoljeno je do Sočerge sa Slovenske strane za lokalni promet", objasnio je Bašić.

Pa je matematika jasna.

Pročitajte i ovo Policija iz otkrila Četvorica prijatelja na nevjerojatan način opljačkali automat za igre na sreću: Dobili više od 40 tisuća eura, a u svemu im pomogla kartica iz Rusije

"Nismo u ravnopravnosti jer mi odlazimo prema Kaštelu preko 50 kilometara više, a automatski je prijevoznik Slovenski u boljoj poziciji nego mi", napomenuo je Dalibor Klarić, autoprijevoznik.



Zašto hrvatski kamioni iznad 7,5 tona ne mogu cestom ekipa Poziva pitala je slovensko ministarstvo infrastrukture.

"Postojanje raznih ograničenja na pojedinim dionicama ceste (osovinsko opterećenje, suženja kolnika na pojedinim dionicama, mali radijusi zavoja, kritična mjesta susreta teretnih vozila...) ne dozvoljava uspostavu predloženog režima prometa. Potrebno je uzeti u obzir i aspekt lokalnog gospodarstva i autoprijevoznika", poručili su iz Ministarstva.

Za buzetske obrtnike ta priča ne drži vodu.

"Čak su je na nekim mjestima širili i popravljali, a od GP Kaštel do Kopra je dionica čak uža nego ovdje, ništa bolje nije tako da to ne drži vodu što oni govore", rekao je Manuel Biloslav, autoprijevoznik.

Za župana stvar je jasna.

Pročitajte i ovo Potpuno goli šetali muzejom Muzej otvorio vrata nudistima: "Htjeli smo obilazak učiniti zanimljivijim, a ne tipičnim"

"Mislim da je jedino ispravno rješenje bilo otvoriti taj prijelaz, to je ideja Europe, otvorenje Europe", izjavio je Boris Miletić, istarski župan.

Buzetski gradonačelnik ide i korak dalje.

"Nema političke adrese u Republici Sloveniji s kim ja nisam razgovarao oko ovog problema. Ja to naprosto mogu samo nazvati jednim sadizmom s druge strane koji prelazi u mazohizam prema samim stanovnicima Koparštine jer koliko gubimo mi, toliko gube neki i od njih", kazao je Damir Kajin, gradonačelnik Buzeta.

A gubitke bi ovi ljudi mogli smanjiti i izmjenom načina izvođenja radova na DC44 koja im je glavni pravac izvoza u Europu.

"Da postoji prometna regulacija da se po jednoj traci odvija promet", ispričao je Majer. "Nikad nije bilo govora da će se cesta zatvarati zato mi nismo reagirali jer smo smatrali da će nam pustiti jedan trak", dodala je Krbavčić Ratoša.

"Ovo je suluda varijante i eto ne znam što da kažem osim da sam razočaran", poručio je Bašić.

Hrvatske ceste pronašle alternative pravce unutar svojih mogućnosti

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je s Dejanom Bubničem, voditeljem projekta rekonstrukcije državne ceste DC44.

"Natječajnom dokumentacijom režim privremene regulacije prometa predviđen je u dvije faze. Prva faza je obilaznim pravcima što je trenutno u funkciji, a druga mogućnost je da se prometovanje vrši preko gradilišta. S obzirom na trenutno stanje radova kakvo je, gdje je velika denivelacija poslije kolničke konstrukcije, privremeno vođenje prometa preko gradilišta je trenutno nemoguće", rekao je Bubnič.

"Možemo reći da kad gotovost radova bude na takvoj razini da omogući sigurno prometovanje svih sudionika u prometu, mi ćemo taj promet pustiti preko gradilišta", dodao je.

"Hrvatske ceste su za alternativne puteve osigurale dva pravca. Duži pravac je bio aktivan s jučerašnjim danom. Od subote imamo kraći pravac kojim smo osigurali prometovanje obilaznim pravcem", objasnio je Bubnič i dodao da su alternativne pravce omogućile unutar svojih mogućnosti.

Mještani bjesni

"Građani sjeverne Istre su blokirani, prometno izolirani, a mještane možete čuti i nisu baš dobroga raspoloženja. Sjeverna Istra je prometno izolirana, osim što je zabranjen kamionski prijevoz od Buzeta prema Sloveniji gdje se nadamo da će se to rješavati na relaciji Zagreb – Ljubljana i to je jedna stara priča. Ovo je jedna nova priča u kojoj se mi sada nalazimo u dolini rijeke Mirne, netko voli reći u Hrvatskoj Toskani, ali zona tartufa je blokirana. Puna su nam usta turizma, Croatije 365, puna su nam usta raznih cesta maslinova ulja, a mi na kraju nemamo ni ceste", poručio je Robert Marušić.

Na pitanje reportera mogu li izdržati do kolovoza, kad je predviđen kraj radova, Marušić je odgovorio: "Ne možemo, ja mislim da trgovina neće izdržati, neće izdržati obrtnici, a da ne govorim za mještane. Ja moram podsjetiti da je to cesta Umag-Novigrad-Buje preko Buzeta i ima kontakt s KBC-om Rijeka. Problem je onkološkim i drugim bolesnicima. Oni nemaju nikakav kontakt s KBC-om Rijeka. To je propast, to je katastrofa, ovo je poraz Istarske županije.

Pročitajte i ovo Afrička svinjska kuga Nezadovoljni svinjogojci traktorima blokirali središte Vinkovaca: "Iz dana u dan negdje se pojavi neko žarište, to možemo zahvaliti Grliću Radmanu"

Svoju priču možete poslati i preko Facebook stranice ili web-forme, na mail poziv@novatv.hr te na WhatsApp i Viber na broj redakcije 095 2911 911. Zato mobitel u ruke jer priče su svuda oko Vas. Čekamo vaš poziv.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.