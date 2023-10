Cesta duga dva i pol kilometra ruglo je ispod nedavno otvorenog mosta: "Gore imate ideju Hrvatske, a ovo dolje je prava Hrvatska"

Nekima od mještana pomogli su vatrogasci koji su ih vozili na posao. Cesta od Stona do Broca bila je potpuno poplavljena.

"Tako su radili dva dana, ja im se zahvaljujem. Tu je bilo jedno 50 centimetara, a ispod mosta je bilo tako da si mogao barkom proći", prepričala je Anita Brbora iz Broce.

To je jedina cesta koja vodi do njihovih domova, mještani Broca već dugo upozoravaju kako u vrijeme obilnih kiša i plime odsječeni.

Tijekom radova na Stonskoj obilaznici za Pelješki most cesta se dodatno oštetila i potonula. Još u prosincu prošle godine Dnevnik Nove TV izvještavao je o njihovim problemima.

"Cesta je devastrana velikom mehanizaciijom, mi nikada prije nismo plutali na mjestu ispod mosta", rekao je predsjednik mjesnog odbora Broce Maro Bonačić.



Hrvatske ceste tvrdile su kako je izvođač nakon završetka radova na Stonskoj obilaznici dužan temljito popraviti cestu. Most Ston otvoren je u ožujku, no do danas - ništa se nije dogodilo.

"Most je prošao, delegacija se slikala i doviđenja", komentirao je Niko Bonačić.

"Kako se upravlja cestom dugom dva i pol kilometra govore i znakovi. Privremena zabrana prometa i dalje je tu, iako je voda na cesti bila jučer i jučer se nije koglo prometovati, a danas vozila normalno prolaze, znakove ipak nitko nije uklonio", naglasila je reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

O problemu mještana pitali su načelnika Općine Ston, telefonski nam je poručio kako će riješiti problem, a za silnu vodu i plavljenje ceste krivim smatra i klimatske promjene.

"Ja svaki dan putujem do Dubrovnika i smatram da je baš simbolički to što je ispod mosta ovakva situacija. Gore imate sliku Hrvatske, ideju Hrvatske, a ovo dolje je prava Hrvatska. To je ono što Hrvatsku razdvaja.", dodala je Marina Asturić.

Iz Hrvatskih cesta danas pisani odgovor - kažu kako će sa sanacijom krenuti za 10-ak dana, cesta će u nekim trenucima biti potpuno zatvorena pa su zbog toga, kažu - čekali završetak turističke sezone.

No počela je jedna druga sezona - sezona kiša, a mještani Broca poručuju, strpljenja je sve manje.

