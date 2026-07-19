Drama u Slavoniji: Grom udario u kuću i izazvao požar, proširio se na još dvije kuće

Od udara se zapalio telekomunikacijski kabel, a toplina se potom proširila i na krovište druge kuće, u vlasništvu 70-godišnjakinje. Nakon toga požar je zahvatio i krovište kuće u vlasništvu 59-godišnjaka.
Požar u VidovcimaFoto:
screenshot/JVP Požega/Facebook
Vatrogasci su na prvu dojavu o požaru krovišta izašli s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Na putu prema mjestu događaja dobili su dodatnu dojavu o požaru u istoj ulici, nakon čega su pozvani i DVD Požega te DVD Kaptol.
Požar u VidovcimaFoto:
screenshot/JVP Požega/Facebook
Zahvaljujući brzoj dojavi građana požar je saniran u početnoj fazi te je spriječena veća materijalna šteta, izvijestili su.
Požar u VidovcimaFoto:
screenshot/JVP Požega/Facebook