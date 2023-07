Požar na Čiovu stvorio rijetku pojavu na nebu: Sve su snimile kamere

Veliki požar buknuo je u četvrtak na Čiovu. Situacija na požarištu Čiovo - Okrug Gornji u uvali Mavarštici puno je povoljnija nego jučer, izvijestio je HVZ.

"Mjestimično još ima plamena i izdimljavanja, a tijekom noći na terenu je bilo 145 vatrogasaca i 45 vozila koji su aktivno čuvali požarište. Kanaderi su poletjeli u 5:45 radi sanacije.

Unatoč jakom vjetru koji je puhao i otežavao gašenje, vatrogasci su uspjeli jučer tijekom popodneva i noći spriječiti njegovo širenje, stoga nije bilo opasnosti za objekte. Prema procjeni, izgorjelo je oko 450 hektara trave i niskog raslinja", javljaju.

Požar na Čiovu (Foto: HVZ)

Pomoć iz zraka

Požar je i dalje aktivan, vatrogascima su u pomoć stigle i zračne snage. U petak rano ujutro prema Čiovu su krenula dva kanadera.

Nešto kasnije, upućena su još tri protupožarna aviona na požarište, javlja MORH.

"Tri protupožarna aviona Air Tractor AT-802 dodatno su upućena na požarište Okrug Gornji na otoku Čiovo. Trenutačno taj požar gasi pet protupožarnih aviona: 2 aviona Canadair CL-415 i 3 aviona Air Tractor AT-802", napisali su na Twitteru.

Rijetka prirodna pojava

Jedna od posljedica požara je i gusti oblak povezan uz vatru i zagrijani zrak - pirokumulus, javlja Državni hidrometeorološki zavod. Pirokumulus ima oblik gljive i nastaje kad se temperatura površinskog zraka brzo zagrije, iznad vulkana ili požara.

"Prilikom požara naši su prognostičari stalno u kontaktu s Ravnateljstvom civilne zaštite i vatrogascima. Požar na Čiovu: iz Splita se jutros i na našoj kameri vidi pirokumulus (kumulus nastao u zagrijanom zraku iznad požarišta). Vidljiv je bio jučer i na radaru", napisali su iz DHMZ-a na Twitteru.

Teška noć iza vatrogasaca

Vatra se noćas pojavljivala na različitim mjestima, ali se odmah i sanirala. Problem su predstavljali nepristupačni dijelovi terena.

Razmjere požara na Čiovu osjetili su i vidjeli u četvrtak i stanovnici i turisti na hrvatskim otocima. Dim je bio toliko gust da se u jednom trenutku nadvio nad Brač, od Supetra pa do Bola. Došao je i do Hvara, a vjetar je gusti dim nosio čak i do Korčule.