U nedjelju je oko 11:30 sati s radara nestao zrakoplov Cessna 182. Letio je iz Splita prema Njemačkoj, a četiri osobe bile su u zrakoplovu među kojima je jedna osoba hrvatskog državljanstva.

U potrazi sudjeluje HGSS, policija i Civilna zaštita, kao i lovci te lokalno stanovništvo.

Potraga je sužena na rakovička sela Brezovica i Lipovac.

Pilot aviona bio je Švicarac, a putnici su bili dvoje državljana Njemačke i jedna osoba s hrvatskim državljanstvom.

9:07 Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je nove informacije prikupljene do 8:30 sati.

"Potraga za nestalim zrakoplovom Cessna, unatoč teškim vremenskim uvjetima, trajala je i ovu noć, a od jutra je intenzivirana te je uključeno preko 350 pripadnika Ravnateljstva civilne zaštite, policije, HGSS-a, vatrogasaca i lovaca.



Državna intervencijska postrojba civilne zaštite postavila je bazu operacija i komunikacijsko-zapovjedno vozilo, odakle Ravnateljstvo civilne zaštite koordinira operativnim snagama na terenu te pruža logističku potporu. U pretragu je uključeno 25 pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite s dva drona i dva kvad vozila.

U zrakoplovu se nalazio pilot i tri člana posade. Operativni centar civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite pokušao je locirati mobitel pilota, ali bezuspješno.



Podsjetimo, Hrvatska kontrola zračne plovidbe obavijestila je jučer, 29. svibnja Operativni centar civilne zaštite o nestanku zrakoplova tipa Cessna sjeverno od Rakovice, na visini 2300 stopa, koja je krenula iz Splita, a kretala se u smjeru sjevera prema Njemačkoj.



Operativni centar civilne zaštite je o koordinatama nestanka obavijestio OKC MUP-a te HGSS te su na koordinate nestanka odmah upućeni članovi HGSS-a s dronom i policija.



Broj operativnih snaga na terenu se konstantno povećava, uključuju se dodatne snage i ulažu veliki napori kako bi se zrakoplov što prije pronašao unatoč teškim vremenskim uvjetima."

8:50 HGSS objavio je na službenom Facebook profilu najnovije fotografije s terena.

Potraga za Cessnom - 1 (Foto: HGSS)

Potraga za Cessnom - 3 (Foto: HGSS)

8:25 Pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja Josip Granić rekao je za DNEVNIK.hr da potraga još uvijek traje te nemaju informaciju o točnoj lokaciji zrakoplova.

"Ne znamo gdje se zrakoplov nalazi, ali smo suzili područje potrage zahvaljujući dojavama stanovnika, radarima. Kada se sve to stavi na kartu dobije se određeno područje, ali to je nekoliko kvadratnih kilometara. To je veliko i zahtjevno područje imajući u vidu vremenske uvjete", objasnio je te dodao da su prikupili najnovije podatke te da je u potragu uključeno 340 osoba.

