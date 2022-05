Srušeni zrakoplov Cessna 182 koji je nestao u nedjelju na letu iz Splita prema Njemačkoj pronađen je u ponedjeljak u mjestu Broćanac kod Rakovice. Gost Dnevnika Nove TV bio je stručnjak za zrakoplovne nesreće Josip Milošević.

Josip Milošević, stručnjak za zrakoplovne nesreće, gostovao je u Dnevniku Nove TV. Milošević se osvrnuo na pitanje kako je moguće da je netko dobio dopuštenje za let ako su vremenski uvjeti nepovoljni.

"U takvoj vrsti letenja radi se isključivo o odgovornosti pilota. On preuzima punu odgovornost, on planira let, on priprema sve dokumente koji mu trebaju i naravno treba dobiti prognozu vremena na destinaciji. Ako to ne zadovoljava uvjete, onda se ili ide drugom rutom ili se odustaje od leta toga dana", pojasnio je Milošević.

Rekao je kako se radi o malim avionima koji su jako osjetljivi na vremenske uvjete, a posebice u uvjetima kompletne nevidljivosti. "Kada nemate referencu prema terenu, to je jako rizično ići u takvu naoblaku", pojasnio je Milošević.

Što sada čeka istražitelje?

Milošević se osvrnuo i na pitanje o tome kako otkriti, odnosno potvrditi uzrok nesreće.

"Najvažnije je dobro osigurati i locirati sve dokaze koji su na terenu. To može biti i neki najsitniji dio koji će kasnije dati ideju o tome što se dogodilo. Ima nekih izjava mještana, a to je možda oduzimanje i davanje gasa dok je pilot pokušavao sletjeti", rekao je Milošević.

Dodao je kako je potrebno osigurati dokaze i cijelo područje te prikupiti dokaze bez dodatnog oštećivanja.

"Ako se u transportu nešto od tih dokaza ošteti, ne znate je li to nastalo tijekom nesreće. Sve forenzičke podatke treba dobro obraditi. Veliku ulogu igra iskustvo istražitelja", istaknuo je Milošević.

Osvrnuvši se na mogući uzrok nesreće, Milošević je rekao kako smatra da se radi o lošoj pripremi leta.

Odgovorio je na pitanje jesu li hrvatski istražitelji zrakoplovnih nesreća sposobni odraditi ovakve istrage. "Vjerojatno jesu. Čim obnašaju te funkcije, vjerojatno su prikupili nekakvo iskustvo da bi se time mogli baviti. Međutim, njih ništa ne sprečava da angažiraju dodatne stručnjake, bilo iz zemlje bilo iz inozemstva. To im je i obveza. Ako vide da nisu na razini kompleksnosti koja se zahtijeva, onda trebaju zatražiti pomoć", zaključio je Milošević u Dnevniku Nove TV.

