Objavljeni novi podaci o potrošačkoj košarici: Evo koliko iznosi i gdje je najskuplja

Osnovna prehrambeno-higijenska potrošačka košarica koja obuhvaća 51 najnužniji proizvod, u ožujku je koštala 489,53 eura, što je 3,55 eura više u odnosu na veljaču, pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena Koliko.HR, u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP).

Najskuplja je bila Varaždinska županija s prosjekom od 500,34 eura. Slijedi Dubrovačko-neretvanska s 498,97 eura te Grad Zagreb s 496,15 eura. Najpovoljnija je bila Primorsko-goranska županija s 482,01 eura, slijede ju Sisačko-moslavačka s 482,76 eura i Vukovarsko-srijemska s 483,01 eura. Razlika između najskuplje i najjeftinije županije iznosi 18,33 eura.

Za tročlanu obitelj temeljna košarica poskupjela je na 388,71 euro (+2,60 eura), dok je samačka košarica stajala 250,42 eura (+0,57 eura).

Standardna prehrambeno-higijenska košarica, koja uključuje 77 artikala i odražava stvarne potrošačke navike hrvatskih kućanstava, također je poskupjela u ožujku. Na razini države za četveročlanu obitelj prosječno je koštala 736,88 eura, što je 2,94 eura više nego mjesec dana ranije.

Najskuplja je bila Dubrovačko-neretvanska županija sa 750,02 eura, dok je najpovoljnija bila Sisačko-moslavačka s 724,78 eura. Razlika između najskuplje i najjeftinije županije iznosi 25,24 eura. Za tročlanu obitelj standardna košarica iznosila je 587,60 eura (+2,01 euro), dok je samačka košarica stajala 331,54 eura (+0,05 eura).

Cijene se dižu "na sitno"

"Iako smo povremeno bilježili i blaga pojeftinjenja košarica, trend je jasan. Standardna košarica u rujnu za četveročlanu obitelj koštala je 722,67 eura, dok je temeljna, za preživljavanje, bila 486,18 eura. To su realna poskupljenja na polugodišnjoj razini od 14,21 i 3,35 eura", analizira Siniša Bogdanić iz Koliko.HR-a.

"Očekivano, košarice su skuplje. Uz najveću inflaciju u EU-u nije bilo realno za očekivati da će prehrambeno-higijenske košarice pojeftiniti. Unatrag šest mjeseci standardna košarica poskupjela je za 1,96 posto, a temeljna za oko 0,69 posto. Glavni razlog većem poskupljenju standardne košarice može biti taj što je u njoj manji udio proizvoda s ograničenim cijenama", izjavila je predsjednica HUZP-a Ana Knežević.

Temeljna košarica sadrži 51 artikl i pokriva vrlo skromne, ali uravnotežene mjesečne potrebe kućanstva. U njoj su osnovne namirnice poput kruha, brašna, tjestenine, riže, krumpira, voća, povrća, mesa, jeftinije ribe, mliječnih proizvoda i začina te sredstva za osobnu i kućansku higijenu kao što su sapun, šampon, deterdžent i toaletni papir. Količine su prilagođene stvarnim minimalnim potrebama, bez raskoši i viškova i zato se ova košarica naziva košaricom za preživljavanje. Prednost se daje domaćim proizvodima koji su dostupni u većini trgovačkih lanaca.

U standardnu košaricu stane 77 proizvoda i ona predstavlja bogatiju verziju osnovne. Temelji se na navikama i potrebama hrvatskih potrošača te preferira domaće proizvode. Uključuje raznovrsnije voće, više mesa, konzerviranu tunu i paštete, čokoladne namaze, grickalice, prirodne i gazirane sokove te umjerene količine piva i vina. Tu su i dodatni higijenski proizvodi poput papirnatih kuhinjskih ručnika i vlažnih maramica.