Velika analiza proizvoda s ograničenim cijenama: Evo gdje su uštede stvarne, a gdje ih gotovo nema

Vlada je objavila novi popis proizvoda s ograničenim cijenama. Uz već poznatih 70 proizvoda, sada im je dodano još 30, među kojima su osnovne namirnice, higijenske potrepštine i nešto blagdanske hrane.

Reporter i voditelj Dnevnika Nove TV Dino Goleš analizirao je 30 novih proizvoda.

Dino Goleš - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Namjera je dobra, ali tko god je sastavljao popis čini se da nije u potpunosti upoznat s ponudom, a trgovci su već očito znali koje će to biti cijene pa su neke i ranije prilagodili", rekao je Goleš koji je provjerio aktualne cijene proizvoda koje je Vlada ograničila.

Na prvu to izgleda ovako: 30 artikala, uštede od pet do gotovo 50 posto.

Najviše pojefnjuje kruh - miješani nepakirani, kako ga predstavlja Vlada, po kilogramu bi trebao stajati 1 euro i 70 centi. Uglavnom se prodaju po 400 ili 600 grama što je za kilogram oko 3 eura i 30 centi. I to je najveće pojeftinjenje.

Treba istaknuti i mix grašak mrkva koji će mnoge uoči blagdane razveseliti za francusku salatu, a tu je vidljiv popust od gotovo 30 posto. Vladina šunka za pizzu jeftinija je 30 posto od tržišne, a med 28 posto.

Dino Goleš - 1 Foto: DNEVNIK.hr

No, postoji i druga strana medalje. Od 30 artikala, osam ih i sada ima istu cijenu ili je unutar dva posto promjene, a tri proizvoda našli smo i sada po nižoj cijeni od vladine i to do 12 posto.

I tu dolazimo do onog ključnog pojma! Već smo naučili da trgovci Vladine naputke pretvaraju u snižavanje proizvoda svojih robnih marki koje su itako već najjeftinije.

Onda ni popusti nisu tako veliki kako se mnogima na prvu čine. Kada bi se trgovci držali najprodavanijih proizvoda, onda bi Vladin popis za trgovinu od 1. prosinca bio jeftiniji čak 43 posto! I to bi bio pravi posao.

"Međutim, kako znamo da se u 90 posto slučajeva radi o ionako već najjeftinijim proizvodima na kojima smo i temeljili ranije izlaganje uz Vladinu mjeru to je popust od tek 13 posto", naveo je Goleš.

Dino Goleš - 6 Foto: DNEVNIK.hr

Bolje išta nego ništa, ali ako ste mislili da ćete u prosincu palačinke mazati znatno jeftinije - nećete. Baš kao ni što dosadašnja francuska salata neće biti jeftinija.

Vladin popis dosta je štur. Ima velikih oscilacija u gramaži, primjerice nije isto ima li čokolada za kuhanje 200 ili 400 grama za istu cijenu koliko Vlada daje prostora trgovcima. A neke je proizvode gotovo nemoguće staviti u istu kategoriju.

Primjerice, Vlada želi propisati cijenu meda od 900 grama za 5 eura i 70 centi. Ali ne piše kojeg meda. Najjeftiniji je onaj cvjetni, sada se prodaje za gotovo 8 eura. I to će biti ušteda, no teško je vjerovati da će trgovci sniziti bagremov med koji je sada 10 eura i 70 centi ili primjerice kaduljin koji se prodaje za 17 i pol.

Dino Goleš - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Drugi takav primjer je čokoladni namaz. Vlada traži cijenu od 2 eura i 65 centi. Najjeftiniji robne marke prodaje se za desetak centi više. Dva najpopularnija prodaju se za 4 i više od 4 eura za istu teglicu. A pritom treba znati da ovaj najjeftiniji primjerice ima 12 posto lješnjaka, a drugi i do 16 posto.

Još jedan suludi primjer koji ne ide na ruku potoršačima, a trebao bi ići i doslovno na ruke jer riječ je o kremi. Vlada traži cijenu od euro i 10 centi za 100 mililitara i to je sve što piše.

U trgovini najjeftinija košta euro i 20, a prosječna cijena kreće im se oko 3 eura i 30 centi, dok se najskuplja prodaje za gotovo 5 i pol eura. I sve je to krema za ruke, i sve imaju 100 mililitara.

Tako da želite li proći jeftinije u šoping ponesite i povećalo!