Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
30 NOVIH PROIZVODA

Velika analiza proizvoda s ograničenim cijenama: Evo gdje su uštede stvarne, a gdje ih gotovo nema

Piše DNEVNIK.hr, 20. studenoga 2025. @ 19:13 komentari
Dino Goleš - 5
Dino Goleš - 5 Foto: DNEVNIK.hr
Vlada je proširila popis proizvoda s ograničenim cijenama za još 30 artikala, no analiza pokazuje da su stvarne uštede znatno manje nego što se na prvu čini.
Najčitanije
  1. Požar u zgradi Vjesnika 2:38 39
    Oglasila se policija

    Uhićen mladić zbog požara u Vjesniku: "Ušli smo u zgradu..."
  2. Gore zadnji katovi Vjesnikovog nebodera - 7
    Traju izvidi

    Božinović otkrio tko se još ušuljao u zgradu Vjesnika: Među njima i ženska osoba, a nisu ni svi maloljetni
  3. Vanessa Popara Virovkić nestala je u Zagrebu
    Jeste li je vidjeli?

    Djevojčica nestala u Zagrebu, majka moli za pomoć: "Nije uzela ni jaknu, mobitel joj je isključen"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Dnevnik Nove TV analizirao popis proizvoda s ograničenim cijenama
30 NOVIH PROIZVODA
Velika analiza proizvoda s ograničenim cijenama: Evo gdje su uštede stvarne, a gdje ih gotovo nema
Zelenski donio je neočekivan potez! Popustio Trumpu i pristao pregovarati o kontroverznom mirovnom planu
Zaokret u Kijevu
Neočekivan obrat! Zelenski popustio Trumpu, pristao pregovarati o kontroverznom mirovnom planu
Muškarac osuđen za prijetnje JD Vanceu
ŠOKANTNE PORUKE
JD Vance osuđen zbog prijetnji JD Vanceu, Trumpu i Musku: "Napustit će moj grad u vreći za leševe"
Prevaranti ciljaju sve građane – HANFA održala konferenciju o investicijskim prijevarama
EDUKACIJA
Hanfina konferencija o financijskim prevarama: Hrvati u 10 mjeseci izgubili nevjerojatan iznos
Vojnici u ruskom videu slobodno šeću ukrajinskim Pokrovskom
SLOBODNO ŠEĆU
VIDEO Rusi objavili snimku: Njihovi vojnici na napuštenim ulicama ključnog grada
Kroz Velepromet prošlo je 7000 ljudi, a ubijeno je njih 700: Danas se dogodila i Ovčara, najveći pojedinačni pokolj
PAKAO POČEO U KOLOVOZU
Najveći poslijeratni logor u Europi bio je kod Vukovara: "Kao zvijeri su bili mučeni, maltretirani, ubijani"
Ministar Božinović o skupini koja je ušla u Vjesnik
Traju izvidi
Božinović otkrio tko se još ušuljao u zgradu Vjesnika: Među njima i ženska osoba, a nisu ni svi maloljetni
U Zagrebu nestala 14-godišnja djevojčica
Jeste li je vidjeli?
Djevojčica nestala u Zagrebu, majka moli za pomoć: "Nije uzela ni jaknu, mobitel joj je isključen"
Uhićen mladić zbog požara u neboderu Vjesnika
Oglasila se policija
Uhićen mladić zbog požara u Vjesniku: "Ušli smo u zgradu..."
Izgladnjeli, otvorenih rana, zanemarivani: Iz međimurskih romskih naselja svake godine se spasi 700 pasa, ali problem ne prestaje
Večeras u Provjerenom
Užas na sjeveru Hrvatske: "Noge su mu bile oglodane do kostiju s ogromnim ranama, želudac pun kamenja"
Brat zaklao mlađu sestru pa majci uputio video poziv
Sam pozvao policiju
Strava u susjedstvu! Brat izbo mlađu sestru pa majci uputio videopoziv: "Pogledaj što sam učinio"
Muškarac poginuo u prometnoj nesreći kod Nove Gradiške
OČEVID TRAJE
Tragedija u Slavoniji: U prometnoj nesreći poginuo muškarac
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Uhićen mladić zbog požara u neboderu Vjesnika
Oglasila se policija
Uhićen mladić zbog požara u Vjesniku: "Ušli smo u zgradu..."
Andrej Plenković u državnom posjetu Italiji: Sastao se s Meloni
SUSRET U RIMU
Plenković se sastao s Meloni: Dočekala ga je riječima koje nije očekivao
VIDEO Širi se snimka požara u Vjesniku: U zgradi se netko kreće sa svjetiljkama, a na vrhu gori vatra
Jedna osoba uhićena
VIDEO Širi se snimka požara u Vjesniku: U zgradi se netko kreće sa svjetiljkama, a na vrhu gori vatra
show
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Franka Batelić podijelila preslatki trenutak između kćerkice i Vedrana Ćorluke
''Kad je on tu...'''
Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice
Tko je suprug Meri Goldašić Jure od kojeg se rastaje?
samozatajni jure
Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
7 psihosomatskih bolesti: Gdje boli kad duša boli? Ovako psiha utječe na tijelo
Piše psihologinja
7 psihosomatskih bolesti: Gdje boli kad duša boli? Ovako psiha utječe na tijelo
7 uobičajenih lijekova koji mogu uzrokovati gubitak pamćenja
I moguće alternative
7 uobičajenih lijekova koji mogu uzrokovati gubitak pamćenja
zabava
"O moj Bože, zaglavila je!" Video s kruzera izazvao paniku na mrežama
Bolje ne!
"O moj Bože, zaglavila je!" Video s kruzera izazvao paniku na mrežama
Ovakvo prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Zanimljivo rješenje
Ovakvog prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Testirajte znanje i tehniku – ovaj kviz otkriva prave znalce
Pokažite što znate!
Testirajte znanje i tehniku – ovaj kviz otkriva prave znalce
tech
NASA na Marsu otkrila nešto što nije očekivala: Jesu li to tragovi svemirskog posjetitelja?
Privuklo pozornost
NASA na Marsu otkrila nešto što nije očekivala: Jesu li to tragovi svemirskog posjetitelja?
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Matematičari hvale Googleov AI: "Nudi mogućnost bavljenja matematikom u dosad neviđenim razmjerima"
Nije problem, već naprotiv
Matematičari hvale Googleov AI: "Nudi mogućnost bavljenja matematikom u dosad neviđenim razmjerima"
sport
Poznat ždrijeb dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo
velika borba
Poznat ždrijeb dodatnih kvalifikacija za SP: Bosna i Hercegovina dobila strašan ždrijeb
Trebao je biti najskuplji Hrvat i igrač Liverpoola, a sada spašava karijeru odlaskom iz kluba?
neizvjesna budućnost
Trebao je biti najskuplji Hrvat i igrač Liverpoola, a sada spašava karijeru odlaskom iz kluba?
Lamine Yamal unajmio VIP prostor u klubu, puštao je samo djevojke: "Sve im je bilo plaćeno"
Španjolci bruje
Lamine Yamal unajmio VIP, djevojke pile besplatno, tražio je jedno: "Molimo vas, ostavite..."
tv
U dobru i zlu: Sve se više zbližavaju – hoće li njihov odnos prerasti u nešto više?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sve se više zbližavaju – hoće li njihov odnos prerasti u nešto više?
Kumovi: Još će neko vrijeme ostati glavna tema Zaglava
KUMOVI
Kumovi: Još će neko vrijeme ostati glavna tema Zaglava
Skrivena sudbina: Njihova bi ih igra mogla skupo koštati
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Njihova bi ih igra mogla skupo koštati
putovanja
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
U unajmljenom stanu?
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
Izbacite s jelovnika
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Za svačiji džep
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
novac
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Grad koji ubija
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
lifestyle
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
Lejla Filipović u cipelama koje podižu cijelu kombinaciju bez previše napora.
OMILJENI MODEL
Lejla Filipović: Cipele koje bez previše napora podižu svaku kombinaciju, boja je vrh
Laura Gnjatović predstavila nacionalni kostim na izboru za Miss Universe
IZAZVALA ODUŠEVLJENJE
Naša Miss Universe na svjetskom izboru predstavila nacionalni kostim, izgledala je predivno
sve
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Poznat ždrijeb dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo
velika borba
Poznat ždrijeb dodatnih kvalifikacija za SP: Bosna i Hercegovina dobila strašan ždrijeb
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene