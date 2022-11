Svjetska meteorološka organizacija u svom najnovijem izvješću upozorila je da je porast temperatura u Europi dvaput veći od globalnog prosjeka. To će nam donijeti nastavak trenda iznimnih vrućina, šumske požare, poplave i druge posljedice koje će utjecati na društvo, gospodarstva i ekosustave.

Masovno kupanje i sunčanje u studenom. Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan provjerio je pamte li takvo nešto najstariji građani.

"Prekrasno je sigurno. Poslije trećeg dana kiše, reć' ćemo, ajme kako nam je bilo lipo. Ali, nije ovo nešto u redu. Imam 80 godina, ne sjećam se da je u ovom mjesecu...bilo je lijepih dana, ali da ovako traje dugo - ne", rekla je Tonća iz Splita.

Da se klima mijenja odaje i ponuda sezonskog povrća. "Ovo bi uspijevalo u prvi mjesec dogodine, ali sad ga već imamo. Još uvijek ima rajčica. One bi bile zelene lani, jer ne bi bilo više sunca", rekla je Vesna iz Splita, prodavačica na placu.

Listopad je mjestimično prošao da se crtica s oborinama nije pomaknula s nule. "Nije baš dobro kad bi ušli u razdoblje hladnog dijela godine s ispražnjenim akumulacijama. Pogotovo u ovoj energetskoj krizi kada ćemo dosta ovisiti o hidroelektranama", rekao je Jurica Miljak iz DHMZ-a Split.

Poznati klimatolog za Dnevnik Nove TV: "Idemo svijetu koji je topliji, to su ozbiljni problemi za klimatski sustav"

Milanovićev savjetnik otkrio "zelenu" novinu na Pantovčaku: "Možda ćemo ih ove godine zašarafiti"

Do prvih obilnijih kiša odgađaju se sadnje i sjetve. "Zemlja je potpuno suha, do dubine od 30-40 centimetara što se nikada valjda nije dogodilo u ovom periodu. Dugoročno će biti problem što će morati doći do izbora nekih novih sorti, sorit koje će zahtijevati manje zimskih dana, hladnih dana", rekao je Branimir Urlić sa Instituta za jadranske kulture.

Hladnije more na Kvarneru spašava Jadran od širenja agresivnih ribljih vrsta. "No, pitanje je trenutka kada će se zbog ovih temperatura koje jesu, aktivirati i povećati im se brojnost. To je problem zbog toga što nemamo grabežljivce u prirodnom okolišu koji mogu regulirati brojnost takvih novih pridošlih vrsta", upozorio je Jakov Dulčić s Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Ekolozi u četvrtak Vladi uručuju apel kojim traže hitno donošenje akcijskog plana za prilagodbu klimatskim promjenama koji kasni pune tri godine.

"Mi moramo u isto vrijeme ozbiljno poraditi na dekarbonizaciji našeg društva, na smanjenju emisija. Moramo iz korijena promijeniti način na koji proizvodimo energiju, na koji proizvodimo struju i dobivamo hranu. Klimatske promjene nisu nešto što će se događati u budućnosti i nisu nešto što će se dešavati nekome drugome", kazao je Luka Tomac iz Zelene akcije.

A neće ni nestati ako ignoriramo njihovo postojanje.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.