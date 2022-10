Emisije CO2 u Europskoj Uniji porasle su oko pet posto u 2021. u odnosu na 2020. godinu, objavila je Europska agencija za okoliš. Međutim, to je manje nego što je bilo 2019. godine. Reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus o klimatskim je promjenama razgovarala sa klimatologom Ivanom Guettlerom.

Osvrnuvši se na nastanak ugljičnog dioksida, Guettler je kazao kako su spomenute procjene izrađene na razini Europske unije te da će vrlo brzo biti gotove procjene na globalnoj razini. Nekoliko je, kaže, glavnih izvora emisija stakleničkih plinova.

"Prvo i osnovno, to je način na koji proizvodimo električnu energiju ili toplinsku energiju, elektrane i toplane. Drugi bitan izvor je transport i to prvenstveno cestovni transport koji najviše doprinosi sa emisijama. Nakon toga imamo sustave za hlađenje i grijanje u našim domaćinstvima i poljoprivrednu industriju. Kada se sve stavi na kup, cijeli svijet otprilike emitira oko 40 milijardi tona CO2 svake godine. Hrvatska tu ulazi sa svojih 20 milijuna tona CO2", pojasnio je Guettler.

No, dodao je kako je u 2021. porast u odnosu na pandemijsku 2020. godinu. "Uočavamo zadnjih desetak godina jedno razdoblje stagnacije gdje te emisije ipak ne rastu toliko brzo kao da je, recimo, 2000. godina kada smo bili u naglom naletu. Ukupne emisije, osim iz sektora potrošnje plina, nafte i ugljena, sadržavaju emisiju od korištenja zemljišta. Bitno je da oba elementa držimo na oku", istaknuo je.

"Jedna je krajnost negirati klimatske promjene da one uopće postoje. Druga krajnost je tvrditi da nas čeka pakao. Osobno možda ne bih podržavao uništavanje imovine ili pokušaj uništavanja imovine, ali moramo pozdraviti interes mladih ljudi. Kontinuirano vidimo njihov interes da se bave ovom tematikom. Oni danas imaju 15-16 godina, za pet godina će imati 21 godinu, bit će na nekome fakultetu. Svaki od njih može na svom radnom mjestu, u svom studiju, ili bilo kakvom radu doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena. Pozdravljam njihov interes", rekao je Guettler u Dnevniku Nove TV.

Osvrnuvši se na projekcije o zagrijavanju za idućih pedeset godina, Guettler je rekao kako se načelno želi doseći jedan i pol stupanj.

"Međutim, trenutno koliko emitiramo i koliko su se države obvezale, idemo svijetu koji je topliji za 2 i pol do tri stupnja. To nije dobra situacija, to su ozbiljni problemi za klimatski sustav, ali opet određeno poboljšanje nego situacija gdje smo bili prije 20 godina kad su te projekcije govorile o pet stupnjeva globalnog porasta", dodao je.

Za deset dana počinje konferencija UN-a u Egiptu o klimatskim promjenama. Guettler je rekao kako će naglasak konferencije biti na štetama i gubicima koji dolaze u klimatskom sustavu.

"Mi ćemo ne uspijevamo smanjivati naše emisije dovoljno brzo. Nekada se dogode greške u sustavu za prilagodbu poplava, požara. Događaju se gubici ljudskih života i materijalne naravi. Cilj toga COP-a 27, koji uskoro počinje u Egiptu, će biti treći element u borbi protiv klimatskih promjena. Potrebno je osigurati financijska sredstva za ublažavanje tog problema", zaključio je.

