Skandal s ruskim trgovcima vojnom opremom, s kojima se sastao usred sankcija, definitivno je presudio sada već bivšem direktoru ZTC-a Zdravku Klancu.

Nadzorni odbor i službeno je izglasao Klančevu smjenu koju je, nakon priče u Dnevniku Nove TV, zatražila Vlada.

Prihvaćen je prijedlog da ga na tom mjestu naslijedi umirovljeni brigadir Ivica Vidović. Ni novi, ali ni direktor na odlasku kojem se pripisuje i fijasko s remontom kanadera, nisu bili na današnjoj sjednici.

Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov o tome je li zatražio plan od novog direktora, član Nadzornog odbora ZTC-a Branko Borković kazao je kako se ne može u ovoj situaciji tražiti plan.

"Zna se koje obveze ZTC mora izvršavati", rekao je Borković. Na pitanje o tome hoće li Klancu biti isplaćena otpremnina, rekao je kako odluku nisu donijeli, ali i da je on protiv toga.

Nakon otkrića Dnevnika Nove TV smijenjen predsjednik Uprave ZTC-a Zdravko Klanac

Poslušajte tajne razgovore: Rusima se nudila isporuka motora za vojne helikoptere - preko Hrvatske

"Hrvatska koja koristi tu istočnu tehnologiju dosta je u nezgodnom položaju, a i manevarski prostor joj je tu dosta sužen. Dakle, do rezervnih dijelova moglo bi se preko zemalja koje koriste vojne helikoptere ruske proizvodnje poput Češke, Slovačke, Bjelorusije. Svi oni javljali su se i na hrvatski natječaj za njihov remont. U potragu bi se moglo i u neke druge bivše sovjetske republike. Tadžikistan, Kazahstan, ali je onda upitno imaju li svi ti dijelovi potrebne certifikate", izvijestila je Pezo Moskaljov.

"Kakvo je stanje na skladištima? Imamo li tamo dovoljno dijelova? Taj podatak je tajan. Rezerve skrivaju, ali u MORH-u priznaju da određenih problema na tržištu ima zbog ratnog stanja u Ukrajini", dodala je Pezo Moskaljov.

Istaknula je kako bi u Ukrajinu mogao i dio ruskih helikoptera koje Hrvatska vojska sada koristi i to kao donacija. "Službeno o tome nitko ne želi govoriti javno, ali to pitanje se otvorilo i nedavno s obzirom na to da se Hrvatska okrenula Zapadu i nabavlja američke helikoptere", rekla je.

Sve to, kazala je Pezo Moskaljov, dio je problema s kojima će se morati nositi i nova uprava ZTC-a i njezin novi šef. "On je već šesto vojno lice koje preuzima i koje će morati brinuti o održavanju i servisiranju vojnih letjelica. On ima određenih iskustava oko logistike, ali menadžerskih sposobnosti nema", zaključila je Pezo Moskaljov.

